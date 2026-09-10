Puigdemont y Mas se reúnen en Waterloo y abordan el posible regreso del expresident a Catalunya este otoño

Los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont se han reunido este jueves en Waterloo. La cita se ha producido durante la vigilia de la Diada y ha servido para que ambos dirigentes se conjuraran para que este sea el último Onze de Setembre del actual líder de Junts fuera de Catalunya. En un comunicado conjunto, Mas y Puigdemont han explicado que el encuentro les ha servido para abordar "la situación que comporta la no aplicación de la amnistía", pero que también "han debatido a fondo la situación del país y del movimiento independentista".

Además, el expresident Mas ha querido ofrecer "todo" su apoyo al presidente Puigdemont y se ha puesto "a su disposición" de cara a su regreso, que ha asegurado que no sería un "regreso a la normalidad", sino que sería un "acto de restitución de la justicia". "Nunca se debería haber producido la persecución que provocó el encarcelamiento y el exilio de dirigentes y líderes sociales por haber defendido derechos democráticos", reza el comunicado.

También apunta que los dos expresidents han debatido "cómo reforzar el catalanismo como factor modernizador y dinamizador de Catalunya", y han convenido "en la necesidad de que Catalunya disponga de una sólida mayoría nacional que sea capaz de hacer frente a los desafíos que tiene planteados la sociedad catalana, que deben resolverse y deben responderse desde las instituciones catalanas".

El distanciamiento entre Mas y Puigdemont

Más allá del contenido público de esta reunión, la cita tiene una lectura especial dentro de Junts, ya que en los últimos años el alejamiento entre ambos dirigentes eraha sido más que evidente. De hecho, hubo un antes y un después en su relación cuando Puigdemont romió el carnet del PDECat en 2020 y decidió fundar un nuevo partido. Mas no solo decidió no afiliarse a Junts per Catalunya -a día de hoy sigue sin ser militante-, sino que hizo campaña con la entonces candidata del PDECat Ángels Chacón en las elecciones de 2021.

No hubo un acercamiento hasta 2024, cuando Mas participó en un acto de Junts en el Maresme y anunció que votaría a Puigdemont. No obstante, no llegó a desplazarse a Argelers, epicentro de la campaña de la candidatura. Sin embargo, en los últimos meses ha habido nuevas tensiones entre ambos. Mas es uno de los dirigentes que apuesta con más vehemencia por recuperar el proyecto convergente, y se ha llegado a especular con un regreso del expresident a la primera línea política, algo que él públicamente ha rechazado.

La última vez que su nombre sonó en las quinielas fue durante el proceso de elección del candidato de los posconvergentes en Barcelona. Mas explicó públicamente que dirigentes de la formación le habían sondeado, algo que posteriormente el secretario general del partido, Jordi Turull, matizó, y explicó que simplemente había mantenido un encuentro con el expresident para preguntarle si eran ciertos los rumores que le habían llegado sobre su intención de postularse.

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La aplicación de la amnistía

El encuentro entre Mas y Puigdemont ha tenido lugar el mismo día que se ha conocido que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena prevé aplicar la amnistía al expresident en cuanto el Tribunal Constitucional establezca su doctrina con el primer recurso que analizará, que es el presentado por la defensa de Turull. De ser así, el regreso de Puigdemont a Catalunya podría adelantarse y producirse ya este próximo otoño. Hasta ahora cabía la duda de que el Supremo boicoteara la amnistía al expresident con alguna maniobra para retrasar su aplicación, una posibilidad que ahora se alejaría.