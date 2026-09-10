"Profunda preocupación y firme rechazo": así protestan los asturianos en el exterior por el bloqueo a la 'ley de nietos'

La decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de la conocida como "ley de nietos" ha provocado una reacción especialmente significativa para Asturias, una comunidad con un amplio colectivo de nacidos en la región que residen en el exterior. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), el órgano consultivo que representa los intereses de los españoles residentes fuera del país, expresó ayer su "firme rechazo" a la medida. Al frente del organismo se encuentra Violeta Alonso Peláez, leonesa de nacimiento pero asturiana de adopción: se crió en Oviedo desde los cinco años, cursó estudios universitarios en Oviedo y Gijón y mantiene una estrecha vinculación con el Principado, aunque actualmente reside en Fráncfort.

Alonso es desde 2022 la primera mujer que preside el CGCEE, organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones y concebido precisamente para velar por la efectividad de los derechos de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero.

En un comunicado, la entidad que preside manifestó su "profunda preocupación y firme rechazo" ante el auto dictado el 8 de septiembre por el Supremo, que afecta a la inscripción o a los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de ciudadanos que adquirieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Evolución del censo de los asturianos residentes en el exterior / .

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa y ha dejado en suspenso las altas en el CERA derivadas de la denominada "ley de nietos" hasta que los consulados acrediten que se cumplen los requisitos relativos a la condición de descendientes de españoles exiliados. Se trata de una decisión provisional, a la espera de que el Supremo entre en el fondo del recurso.

Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, los potenciales electores asturianos residentes en el extranjero aumentaron en 20.000 desde 2023, lo que supone un incremento del 15,7%. El aumento, uno de los más significativos del país en lo que va de 2026, se enmarca en la polémica por los efectos de la llamada "ley de nietos"

El CGCEE pone el foco precisamente en la consecuencia que la decisión judicial puede tener para personas que ya poseen la nacionalidad española. "Resulta especialmente preocupante que parte de la ciudadanía española residente en el exterior pueda verse privada del ejercicio del sufragio", señala la entidad, que recuerda que se trata de un derecho fundamental reconocido por la Constitución.

El organismo que preside Alonso rechaza además que pueda existir una distinta categoría de derechos en función del procedimiento por el que se haya adquirido la nacionalidad: "No deben establecerse diferencias en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía española en función de la vía por la que se haya adquirido la nacionalidad". La nacionalidad, añade, debe llevar aparejado "el pleno ejercicio" de los derechos reconocidos por el ordenamiento. Alonso fue todavía más gráfica ayer al advertir de que tener la ciudadanía española y no poder votar produciría un "daño absolutamente irreparable".

Reacciones en Asturias

Los partidos asturianos analizaron de manera contrapuesta las consecuencias de la decisión judicial de suspender cautelarmente la "ley de nietos".

La diputada socialista Lidia Fernández defendió una norma que, recordó, está vigente desde 2022 y que, a su juicio, "repara una situación injusta" con los descendientes de quienes tuvieron que abandonar Asturias, reconociéndoles el derecho al voto. Fernández reclamó al Supremo que se pronuncie "cuanto antes" sobre el fondo del asunto y cargó contra las sospechas sobre el procedimiento: "La derecha y la extrema derecha intentan inocular mentiras y engaños sobre la legitimidad de los procesos poniendo en duda esta ley y, con ello, el sistema democrático".

En el PP, en cambio, la diputada Susana Fernández, consideró que la decisión del Supremo "va en la buena dirección" y que resulta necesario "extremar la vigilancia sobre el proceso de nacionalizaciones" ante las dudas que, según sostiene, han generado las actuaciones del Gobierno sobre el censo exterior. Los populares apoyan que los descendientes de exiliados puedan recuperar la nacionalidad, pero reclaman aclarar cualquier sospecha de "ingeniería electoral para manipular el censo y fabricar nuevos votantes". Fernández acusa al Ejecutivo de haber actuado con "opacidad, falta de transparencia y una urgencia desmedida".

Más contundente aún fue Carolina López, portavoz y presidenta de Vox, formación que ha promovido precisamente uno de los recursos que desembocaron en la medida cautelar. La diputada calificó la "ley de nietos" de "fracaso en el intento del PSOE de amañar las elecciones al incluir artificialmente nuevos votantes de otros países" y reivindicó el "gran trabajo jurídico" desarrollado por su partido ante el Supremo. El auto se produce, en efecto, después de los recursos planteados por Vox e Iustitia Europa contra un acuerdo de la Junta Electoral Central.

Desde Convocatoria por Asturies-IU, su portavoz, Xabel Vegas defendió, por el contrario, la necesidad de la norma "para resarcir a esas personas que no han podido nacer ni vivir en su país por la persecución franquista". Y despachó las acusaciones de motivación electoral con una frase: "Plantear que la ley está hecha para cambiar las urnas es simplemente la excusa de un mal estudiante".

También Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, centró su posición en el derecho de sufragio. "El voto es un derecho fundamental. Y ahora se le niega esto a españoles de pleno derecho", señaló. Tomé considera además "peligroso" alimentar entre la población la idea de que existen fraudes electorales porque, sostiene, ese discurso "abre la puerta a que la extrema derecha siga cuestionando nuestra democracia por más vías".

Adrián Pumares, de Foro Asturias centró su posición en las garantías del procedimiento. Señaló que la denominada "ley de nietos" afecta a una cuestión de "enorme importancia", como es la adquisición de la nacionalidad española, y exigió que cualquier decisión esté presidida por "la seguridad jurídica, el rigor y la máxima transparencia". Foro reclama conocer el número de expedientes, los criterios utilizados y las consecuencias de la aplicación de la norma. "La nacionalidad española no puede convertirse en un instrumento al servicio de intereses políticos coyunturales", advirtió Pumares.

La Ley de Memoria Democrática establece en su disposición adicional octava el derecho a optar a la nacionalidad para determinados descendientes de españoles, entre ellos los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio, además de otros supuestos relacionados con mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros y con hijos mayores de edad de beneficiarios de normas anteriores.

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El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, dedicó precisamente a este asunto la parte final de su discurso en el acto de entrega de las Medallas de Asturias. Barbón consideró "se prive a la diáspora" del derecho a "opinar sobre el porvenir de su patria".