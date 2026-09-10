Catalunya y Osaka firman un acuerdo para colaborar en comercio, investigación y salud: "Seremos muy buenos amigos"

La acción exterior se ha convertido con el paso del tiempo en una de las prioridades del Govern de Salvador Illa. Para el president es un ámbito que, a diferencia de otros, está exento de conflictos y le brinda oportunidades para proyectar Catalunya en el extranjero y buscar nuevas alianzas. Este jueves Illa y el vicegobernador de Osaka, Yamaguchi Nobuhiko, han firmado un memorándum para colaborar en asuntos como el comercio, la investigación científica y las ciencias de la salud.

La firma ha tenido en lugar en un acto solemne en el Palau de la Generalitat en el que los representantes de las dos delegaciones han destacado que esta tiene que ser una colaboración a largo plazo para dos territorios que aspiran a ser referentes económicos en sus respectivos países. "Me ha gustado todo de Catalunya. Seremos muy buenos amigos", ha destacado Nobuhiko, que ha considerado que Catalunya es una "región líder en el mundo" que "combina historia y tradición" con una apuesta por ámbitos punteros como la ciencia. "Es una gran oportunidad firmar este memorándum con ustedes", ha zanjado.

Es el primer paso de una relación que será muy provechosa para todos Salvador Illa — President de la Generalitat

Los elogios han sido recíprocos. El president de la Generalitat ha expuesto que contar con Osaka como aliado es un "honor" porque es un territorio "muy relevante" de Japón. Esta prefectura japonesa acoge la tercera ciudad más grande del país tras Tokio y Yokohama y es un polo económico industrial, científico y de innovación de "primer orden". "[Este memorándum] es el primer paso de una relación que será muy provechosa para todos", ha concluido.

El acuerdo plantea que los dos territorios colaboren en asuntos que consideran estratégicos y a través de organizaciones ya consolidadas. Por ejemplo, quieren profundizar en la cooperación entre el Biocat y el Osaka Bio Headquarters, entidades dedicadas a las innovaciones en salud y ciencias de la vida. También se plantean intercambios entre la Agència Catalana de Turisme (ACT) y el Osaka Convention and Tourism Bureau.

La delegación catalana y la japonesa antes de la firma del acuerdo. / Sara Soteras / ACN

El memorándum supondrá que los dos gobiernos regionales mantengan reuniones de trabajo anuales y, aunque tiene fecha de caducidad en el 2029, las dos partes aspiran a extenderlo a partir de entonces. "Confío en que este acuerdo sea el punto de partida de las transformaciones de futuro de Catalunya y Osaka. Deseo muchos éxitos al pueblo de Catalunya", ha dicho Nobuhiko para cerrar su intervención.

Japón se ha convertido en una de las áreas preferidas del Govern en acción exterior. El país nipón fue el primer viaje institucional de largo recorrido de Illa, y es uno de los estados prioritarios en el 'Plan Asia' que puso en marcha la Generalitat en 2025. Las relaciones, según Illa, están "muy consolidadas", en parte por las muchas empresas japonesas que operan en Catalunya y también por las catalanas que se intentan abrir paso allí. Illa se ha atrevido con un proverbio japonés para cerrar el acto: "Quien habla siembra, quien escucha recoge".

15 viajes y 117.000 kilómetros en dos años

El president ha aprovechado su discurso para volver a reivindicar la capacidad que tiene la Generalitat para hacer política exterior. Son unas competencias avaladas por el Estatut, pero que no todos los gobiernos estatales han visto con buenos ojos. Durante el 'procés', por ejemplo, el ejecutivo de Mariano Rajoy cerró casi todas las delegaciones catalanas en el extranjero. Illa ha defendido que la Catalunya tiene que estar "en los lugares del mundo en los que pasan cosas". "En un mundo de cambios acelerados es muy importante que salgamos, compartamos y lleguemos a acuerdos como el de hoy", ha expuesto.

Noticias relacionadas

La apuesta de Illa por la política exterior se resume en algunos datos. Como explicó EL PERIÓDICO hace algunas semanas, en sus primeros dos años en el cargo ha hecho 15 viajes y 117.000 kilómetros. Para poner los datos en perspectiva: su antecesor en el cargo, Pere Aragonès (ERC), que también fue un president 'viajero', en el ecuador del mandato llevaba dos viajes más -17-, pero varios miles de kilómetros menos -66.000-. Además, la Generalitat quiere tener 24 delegaciones en el exterior a pleno rendimiento antes de que acabe la legislatura. Si lo consigue, nunca antes habrá tenido tantas.