El Parlament abre los actos de su milenario con la izada de la 'senyera' por la Diada

El Parlament ha vuelto a dar el pistoletazo de salida de los actos institucionales de la Diada con la izada de la 'senyera'. Se trata de una ceremonia que el presidente de la institución, Josep Rull, recuperó en la pasada edición después de años desaparecida. Pero en esta ocasión no solo se ha querido repetir la liturgia, sino que se ha concebido como la apertura de la conmemoración del milenario del parlamentarismo catalán. Esta efeméride, que se prolongará hasta finales de 2027, pretende rendir homenaje a las asambleas de Paz y Tregua de Dios y tiene como objetivo reivindicar que Catalunya cuenta con una de las tradiciones parlamentarias más antiguas de Europa.

El acto ha servido, además, de punto de encuentro de las tres principales instituciones catalanas: Generalitat, Parlament y Ayuntamiento de Barcelona. Así pues, además de Rull, han asistido el president Salvador Illa y el alcalde Jaume Collboni, así como una numerosa representación de los consellers de la Generalitat y representantes de varios partidos catalanes, el PSC, Junts, ERC, el PP y los Comuns. También han acudido a la cita los expresidents José Montilla y Pere Aragonès, y los exjefes de la Cámara catalana Ernest Benach, Carme Forcadell, Roger Torrent, Laura Borràs y Anna Erra.

Un mensaje a favor de la paz y el parlamentarismo

La convocatoria en el Parlament ha visibilizado una unidad institucional que contrasta con la tensión que se ha vivido en el Fossar de las Moreras, a menos de un kilómetro de la Cámara catalana. Allí, la convocatoria de Aliança Catalana y la contramanifestación convocada por la izquierda independentista ha acabado con cargas y dos detenciones.

Justamente, con este contexto de fondo, aún ha cobrado más relevancia el mensaje a favor de la paz y del parlamentarismo lanzado durante el acto. Más allá de la izada de la 'senyera' a cargo de la Guàrdia d'Honors de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Gala, la ceremonia ha contado con la lectura del texto 'Oliba. Mil anys de pau i treva de Déu' escrito especialmente para la ocasión por el poeta Jaume Coll Mariné, y recreado por el actor Lluís Soler. También se ha podido escuchar la interpretación de varias piezas musicales del proyecto Músiques de la Catalunya Mil·lenària, a cargo de Jordi Savall y de los solistas de La Capella Reial de Catalunya y Hespèrion XXI.

Posteriormente, se ha proyectado el discurso de Pau Casals en la sede de las Naciones Unidas en 1971 con la interpretación, de fondo y a boca cerrada, de 'El cant dels ocells' a cargo del Orfeó Català, que también ha interpretado 'Els Segadors'.

Los actos del milenario

Con este acto solemne ha empezado la celebración del milenario del Parlament, que pretende conmemorar las asambleas de paz y tregua de Dios iniciadas en 1027, y que acabará el 10 de diciembre de 2027, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948. La agenda de actos prevista incluye, entre otros, una cita con diferentes premios Nobel para debatir sobre la paz, el diálogo, la fe y la violencia desde la perspectiva que ofrecen las distintas religiones del mundo.

Además, en el marco del milenario, también está previsto que se celebre en la Cámara catalana la 78ª edición del Congreso de Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias de Catalunya; así como debates en los que participará el Institut d'Estudis Catalans, certámenes universitarios y presentaciones de libros sobre la historia de Catalunya y del edificio del Parlament. También varios departamentos del Govern -Justícia, Educació, Cultura y Acció Exterior- se implicarán en distintos eventos, y todo ello estará coordinado por el comisionado Manel Vila.

La gran 'senyera'

Unos meses después de acceder al cargo, a principios de 2025, el actual jefe del Parlament encargó la instalación de un mástil de 25 metros para instalar una 'senyera' de gran tamaño que ondeara siempre a las puertas de la institución. Además, decidió izarla por primera vez durante la vigilia de la Diada, recuperando así una celebración vinculada a la etapa del president Pasqual Maragall en 2004 -aunque concebida previamente durante los años del mandato de Jordi Pujol- y que quedó interrumpida con la llegada de la crisis económica. Hasta aquel momento, solo se izaba una 'senyera' y una bandera de España durante la celebración de los plenos y, cuando terminaba la sesión plenaria, se arriaban las dos banderas que lucían en la parte alta de la fachada hasta la siguiente convocatoria.

No obstante, Rull quiso dar más protagonismo y solemnidad a la Cámara y decidió instalar de forma permanente esta 'senyera' de hasta 42 metros cuadrados. También quiso aprovechar la víspera de la Diada del año pasado para izarla por primera vez, con la intención de que se quedara ondeando de forma permanente. Sin embargo, la asociación Impulso Ciudadano decidió denunciarlo ante los tribunales. La carpeta judicial sigue a día de hoy abierta, pero ya ha tenido una primera consecuencia: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha impuesto como medida cautelar que tanto la bandera de España como la 'senyera' ondeen de forma permanente en la fachada de la Cámara.

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La asociación también pedía que se colocara una bandera española del mismo tamaño que la 'gran senyera' a las puertas de la institución, pero el tribunal no se ha pronunciado aún sobre este punto.