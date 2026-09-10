En el Parlament
Junts pide que Illa comparezca para explicar los cambios en Interior tras la dimisión de Trapero
La oposición arremete contra Illa por la dimisión de Trapero: "Es un Govern en descomposición"
Dimite Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos: le sustituye Ferrán López y Silvia Catà será la jefa del cuerpo
Nueva solicitud de comparecencia. Tras agendarse la cita parlamentaria para que el president Salvador Illa explique el error que excluyó a Catalunya de las pruebas PISA, lo hará el próximo 23 de septiembre, ahora Junts pide que también comparezca para dar cuenta de los cambios en Interior, después de la dimisión de Josep Lluís Trapero como director general de la policía.
La líder de los posconvergentes en la Cámara catalana, Mònica Sales, ha reprochado al president no haberse pronunciado aún sobre la cuestión, que ha calificado de "una nueva crisis monumental". "Ahora en el Departamento de Interior. Una detrás de otra. Y el president Illa todavía no ha abierto la boca", ha lamentado Sales, instándole a "dar la cara" en la Cámara catalana.
"La inseguridad crece en Catalunya y la cúpula de Interior hace aguas", ha rematado, en un mensaje en las redes sociales.
Sales se ha pronunciado así un día después de que Trapero anunciara su dimisión, y de que lo hiciera justo el día en que tenía que anunciarse la remodelación del cuerpo policial por la jubilación de Miquel Esquius como comisario jefe de los Mossos.
Los posconvergentes ya señalaron este miércoles este episodio como un "fracaso" personal del president Illa, que anunció el fichaje de Trapero durante el debate televisivo de la última campaña electoral y lo usó como reclamo electoral.
El grupo también pidió a la consellera Núria Parlon que compareciera el próximo 16 de septiembre en la comisión de Interior para dar explicaciones de los cambios, al tiempo que aprovechó la ocasión para volver a pedirle la dimisión, algo que ya hicieron antes del parón veraniego.
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