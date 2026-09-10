Feijóo aplaza la proclamación de candidatos con Pérez Llorca aún en el aire

Sin fecha para el nombramiento de Juanfrán Pérez Llorca como candidato del PP a la Generalitat valenciana. El 19 de septiembre, fecha que se venía barajando desde antes del verano (a pesar de no haber un anuncio oficial de Génova) para la designación de los candidatos autonómicos, entre ellos el valenciano, se cae del calendario. El PP nacional está centrado en la crisis de Ceuta y la operación de desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez y, de momento, no hay fecha para despejar la incógnita de los candidatos autonómicos por lo que Llorca se mantiene en la interinidad, una situación que en el entorno del president creen que no se puede prolongar demasiado y llegar a un escenario de adelanto electoral sin un candidato oficial a la Generalitat.

Génova había confirmado este verano que proclamaría el cartel electorales autonómicos en septiembre en un acto al estilo del que ya hizo en julio respecto a los 50 aspirantes municipales a capitales de provincia donde confirmó a Maria José Catalá, Luis Barcala y Begoña Carrasco como cabezas de lista en València, Alicante y Castellón respectivamente. No fijó una fecha oficial pero sí se había extendido el día 19 con gran probabilidad. Con todo, este lunes el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, habría enfriado en los corrillos del Fórum Europa celebrado en Madrid y protagonizado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la posibilidad de una proclamación de las candidaturas autonómicas pendientes la próxima semana.

El PP nacional enfocado en la estrategia de Ceuta

El partido, sostienen en las filas 'poulares', sigue volcado en atizar al Gobierno por la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma y no quiere desviar el foco. De hecho, el líder del PP tiene agenda en Barcelona ese mismo fin de semana. La expectativa, por tanto, se alargará alguna semana más. Por el momento, y tal como han publicado medios nacionales, Génova ha convocado el próximo lunes 28 de septiembre una Junta Directiva, el máximo órgano entre congresos que, en el último medio año, Feijóo solo ha citado para celebrar victorias electorales regionales. Todavía se desconoce el orden del día pero los 'populares' valencianos ya han señalado en rojo esa fecha.

El órgano que debe ratificar a los cabezas de carteles a elecciones es el comité electoral nacional del PP que preside el gallego Diego Calvo. Aunque ciertamente es un mero formalismo ya que la decisión es del presidente. Este lunes, Pérez Llorca se remitió a los plazos de la dirección y dijo que vivía ese proceso con “absoluta tranquilidad”. El president de la Generalitat Valenciana ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas a la espera de la confirmación oficial pero el silencio en la diercción nacional empieza a pesar, más si cabe ante la posibilidad de llegar a la celebración del 9 d'Octubre sin una ratificación oficial, lo que daría munición a la oposición para poner el foco sobre la interinidad del president de la Generalitat.

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Pérez Llorca llegó al Palau en diciembre tras recibir el aval de Génova para relevar a Carlos Mazón tras su dimisión por la gestión de la dana. Pero desde entonces Feijóo ha mantenido una evidente indefinición respecto a su futuro que ha llenado de dudas a la militancia y ha dado vía libre a las especulaciones sobre el liderazgo del PPCV. Además de mantener aparcado el congreso autonómico que serviría para acabar con la gestora que pilota el PPCV desde entonces y proclamar un nuevo líder, el presidente nacional ha evitado cualquier guiño o señal de respaldo a su figura, dejando en el aire esa candidatura del PPCV para la Generalitat.