ERC promueve sancionar a los policías que retiren estelades y suprimir la Audiencia Nacional

ERC ha registrado este jueves en el Congreso una batería de propuestas para reformar el Código Penal, entre la que destaca la de modificar el régimen disciplinario del cuerpo de la Policía Nacional para que se considere como "falta grave la retirada, ocultación o destrucción injustificada de banderas como la estelada", además de otras pancartas, enseñas o símbolos "protegidos constitucionalmente".

El partido de Gabriel Rufián da este paso después de dos episodios recientes en el que la presencia de banderas estelades en campos de futbol ha acabado con altercados entre los aficionados que las llevaban y agente de la autoridad. El primero fue en Elche, que acabó con un aficionado menor de edad del Barça agredido por la policía. Unos días más tarde, el Club Esportiu Europa denunció un episodio similar en Alcorcón.

La reforma planteada por ERC busca modificar el artículo 8 de la ley orgánica que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional. En este apartado de la norma se recogen las conductas inapropiadas de los agentes que son consideras faltas graves. Los republicanos plantean aquí incluir un nuevo redactado que considere falta grave la retirada de "símbolos, enseñas, banderas, pancartas o otras expresiones de carácter político, ideológico, cultural o identitario" que están "amparadas por el derecho constitucional".

Una falta grave en la Policía Nacional se sanciona con una suspensión de cinco días a tres meses

Su argumento es que la exhibición de estelades está protegida por el "derecho a la libertad de expresión" que es "uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático". También defienden que "resulta claro" que la bandera estelada, en tanto que símbolo político, "no tiene limitada en ningún caso su exhibición en recintos deportivos por la Constitución". El régimen disciplinario de la Policía Nacional establece que por una falta grave un agente puede recibir una suspensión de cinco días a tres meses.

Injurias a la corona

En su propuesta de reforma del Código Penal, ERC plantea otras propuestas. Por ejemplo, una de sus demandas históricas: la supresión de la Audiencia Nacional, que consideran que debe desaparecer porque es una herencia directa del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista. El grupo de Rufián quiere que las competencias de este órgano judicial sean transferidas "a los juzgados y tribunales competentes de acuerdo con las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Imagen reciente de Gabriel Rufián en el Congreso. / José Luis Roca / EPC

Otra demanda histórica de ERC reflejada en esta reforma la despenalización de las injurias a la Corona. El objetivo de los republicanos es "eliminar los tipos penales específicos que protegen la Corona ante expresiones de opinión, crítica o protesta". Finalmente, este partido quiere aprovechar la reforma del Código Penal para crear el "Consejo de Justicia de Catalunya", un órgano descentralizado del poder judicial del Estado que tendría sede en Barcelona y ejercería competencias sobre el gobierno judicial en Catalunya.

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Este nuevo órgano estaría integrado por siete miembros y sus decisiones serían recurribles ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este Consejo de Justicia de Catalunya se incluyó en el Estatut de 2006, pero tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra esta norma, nunca se ha llevado a cabo. Son varias las voces que han reclamado que, 20 años después de la entrada en vigor del Estatut, ha llegado el momento de intentar ponerlo en marcha de una vez por todas.