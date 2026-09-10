La fiscal general señala ante el Rey que el "retorno al a normalidad" en Ceuta no está reñido con los "valores de humanidad"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha querido comenzar este jueves su primer discurso formal en el acto de apertura del Año Judicial mencionando la crisis migratoria en Ceuta. Así, ha trasladado "un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta", de la que dice que ha afrontado la situación, y lo continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas "con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes" en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras.

Tras ello, ha incidido en la necesidad de "preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas". A juicio de la fiscal general, "la protección integral de la infancia constituye una de las responsabilidades más sensibles y exigentes" para los fiscales.

Su visita a Ceuta el pasado 27 de agosto, ha continuado, le permitió comprobar personalmente el trabajo de los fiscales, y por su parte ha decidido el destacamento temporal de tres fiscales de la península a la Ciudad Autónoma, "medida que se hará efectiva en fechas próximas".

Felipe VI declaró abierto el año judicial tras escuchar su discurso, en el que Peramato ha ofrecido datos de la última Memoria de su departamento, y el de la presidenta del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Se trata del estreno de la fiscal general en este acto y la primera vez en democracia que este acto institucional está protagonizado por dos mujeres. Peramato tomó posesión de su cargo el pasado diciembre, tras la dimisión de su antecesor Álvaro García Ortiz después de que fuera condenado por un delito de revelación de datos reservados por el alto tribunal.

Además de las causas de corrupción que se siguen instruyendo, los corrillos que tendrán lugar en el llamado salón de pasos perdidos del alto tribunal tras la finalización de estos discursos tendrán mucho que ver, previsiblemente, con la confrontación protagonizada por algunos miembros del gobierno en relación con decisiones judiciales de los últimos meses. El propio Consejo salió al paso de las mismas, la última vez el pasado mes de junio, cuando reiteró la "la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial", frente a la "descalificación" desde "altas instituciones del Estado".

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló (d), y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante el acto de apertura del Año Judicial, en el Tribunal Supremo este jueves.-EFE/ J.J.Guillén POOL / J.J.Guillen / EFE

Peramato, al igual que han hecho sus antecesores en el cargo con ocasión de este discurso institucional, ha reclamado autonomía organizativa y presupuestaria para la Fiscalía, pero también ha reconocido la "legítima exigencia de rendición de cuentas a las instituciones públicas".

Fiscales "buenos y malos"

"El Ministerio Fiscal acepta esa exigencia, pero transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad", ha apuntado, para añadir que en ocasiones "se cuestionan duramente decisiones procesales concretas sin atender a los fundamentos legales que las sustentan; se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica". Para Peramato, "se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la Ley".

Para la fiscal general es de especial relevancia lucha contra la corrupción, un fenómeno que, según sus palabras "erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública·. Por esta razón, la investigación de estos delitos exige "el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo".

Datos de la Memoria

En cuanto a los datos estadísticos de la Memoria, correspondientes a 2025, Peramato ha señalado que durante el año 2025 se incoaron un total de 1.770.201 diligencias previas, lo que representa un incremento del 4,9 % respecto del ejercicio anterior y, en lo que atañe a la tipología delictiva los delitos contra la vida y la integridad física continúan constituyendo el grupo delictivo más numeroso, al representar el 32 % del total de las diligencias incoadas.

Después de ellas, los delitos contra el patrimonio alcanzan el 21 %, porcentajes muy similares a los registrados en 2024. En cuanto a los procedimientos ordinarios o sumarios, en 2025 se incoaron 4.478 procedimientos, frente a los 4.251 registrados en 2024, lo que supone un incremento del 5,3 %. Por su parte, los procedimientos seguidos ante el Tribunal del Jurado mantuvieron un volumen de actividad similar al de ejercicios anteriores.

En materia de enjuiciamiento, los registros estadísticos de las fiscalías reflejan la celebración de 354.954 juicios con intervención del Ministerio Fiscal durante el ejercicio 2025. De ellos, 186.476 correspondieron a juicios por delitos leves, 155.753 se celebraron ante los juzgados de lo penal y 12.725 ante las audiencias provinciales. Igualmente, se ha referido al proyecto de reforma del procedimiento penal para que sean los fiscales los que instruyan estas causas: "Culmina la aplicación plena del principio acusatorio y responde a una aspiración histórica de nuestra doctrina jurídica", ha manifestado.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (d), a su llegada al acto solemne de apertura del año judicial 2026-2027, en el Palacio de Justicia, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Durante la ceremonia se presentan las memorias anuales del Poder Judicial y de la Fiscalía, antes de la declaración formal de apertura del curso. 10 SEPTIEMBRE 2026 Alberto Ortega / Europa Press 10/09/2026. Francina Armengol;Alberto Ortega; / Alberto Ortega / Europa Press

Peramato no ha querido dejar fuera de su discurso a los guardias civiles que perdieron la vida en Barbate en el año 2024 y en Huelva en este año 2026, mientras cumplían con su deber, "víctimas de la violencia y el desprecio por las normas democráticas que caracterizan a estas organizaciones criminales". Su memoria. ha añadido, "constituye un permanente recordatorio de la dimensión humana del esfuerzo que exige la lucha contra el narcotráfico y de la deuda de gratitud que la sociedad mantiene con quienes arriesgan su vida para protegerla".

Y ha concluido con una cita del expresidente Manuel Azaña, que señala que "la libertad no hace felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres", para rematar que la Justicia "encuentra precisamente su razón de ser en la protección de esa libertad, de la dignidad inherente a toda persona y de los derechos que de ella se derivan".