El Estado contradice a Canarias y le endosa la competencia en el triaje de los menores migrantes

Las disputas en torno a las competencias continúan entre las Administraciones estatal y autonómica. El Estado contradice ahora a Canarias y le atribuye la responsabilidad del triaje. Así lo defendió este miércoles el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, al asegurar que la competencia sobre el triaje de los menores migrantes (el primer proceso de identificación y evaluación cuando una persona llega a la frontera) corresponde al Ejecutivo autonómico, porque el Estado ya gestiona los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y el reglamento europeo establece que este procedimiento debe realizarlo "una autoridad independiente de quien gestiona el CATE".

Las declaraciones no han pasado desapercibidas en la Comunidad Autónoma, que lleva meses exigiendo a la Administración central que asuma esta función al defender que se trata de una competencia "exclusivamente estatal" y que "nunca antes" Canarias había ejercido. La falta de respuestas por parte del Estado sobre el triaje y todo lo que lo rodea (como la figura del representante del menor que debe acompañarlo durante el procedimiento) ha llevado al Ejecutivo autonómico incluso a advertir de que acudirá al Tribunal Supremosi el Gobierno central no asume esta competencia.

"Efectivamente, el Estado gestiona el CATE, y es ahí donde se hace la reseña de los menores, y lo gestiona la Brigada de Extranjería", aclara la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien recuerda además que el triaje es una medida que ha incorporado el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entró en vigor el pasado 12 de junio, "como una fórmula para controlar mejor las fronteras y quién entra a Europa".

El reglamento de la Unión Europea

Ante las discrepancias, Pestana aseguró que se solicitará al Gobierno de Canarias una "información complementaria", después de que la Abogacía del Estado haya "ratificado el criterio de la Delegación del Gobierno de que es una competencia autonómica". Canarias, sin embargo, mantiene su posición: "El reglamento establece que el triaje y las personas sometidas al mismo permanecerán a disposición de las autoridades estatales y que no se autorizará su entrada en territorio en los términos establecidos en el artículo 6 de esa norma. Y lo que dice la normativa española es que la frontera exterior no pertenece al territorio de una comunidad autónoma".

Eso sí, Delgado no descarta la colaboración con el Estado, pero insiste en que el Ejecutivo regional "no quiere dinero, quiere que se negocie". "Si se quiere delegar una competencia en la Comunidad Autónoma, hay que sentarse y hacer un decreto de delegación de competencias, y eso conlleva dinero, medios materiales, humanos, y una negociación que no se ha producido", critica la consejera. Pese a las pretensiones de Canarias, el Estado, según explicó Anselmo Pestana, "está estudiando la posibilidad de financiar ese mayor coste" que pueda asumir el Gobierno de Canarias para llevar a cabo el triaje.

Una "campaña exterior"

La batalla entre Administraciones se suma a otras disputas que ya han marcado un precedente, como la derivada de la atención a los menores migrantes solicitantes de asilo. "Lo que tiene que haber es una mayor relación institucional", porque, "lamentablemente, siempre" se está ante una "especie de campaña en el exterior", criticó el delegado, que instó a Canarias a "demandar una financiación como están haciendo otras comunidades, para asumir ese coste y que se realice el procedimiento tal y como el reglamento europeo lo pide".

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Mientras tanto, la posibilidad de que las Islas afronten un repunte migratorio sigue sobre la mesa. "Hay un riesgo", reconoció el delegado. Los últimos datos del Ministerio del Interior apuntan a que, hasta el 31 de agosto, las llegadas por la ruta canaria (considerada una de las más mortales del mundo) han descendido un 57% respecto al mismo periodo del año anterior. La previsión de cara a los próximos meses, sin embargo, es positiva. "Puede haber un pequeño repunte por la época del año, pero no en el cómputo anual. Los resultados, sinceramente, son mucho mejores que años anteriores. Estamos en un momento de tranquilidad", subrayó Pestana. Un argumento que responde en parte a la "colaboración de las autoridades mauritanas, senegalesas y también marroquíes de un mayor control" en sus costas.