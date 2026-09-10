Cinco niñas migrantes procedentes de Ceuta están "a punto de llegar" a Navarra

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado que están "a punto de llegar" a la Comunidad foral cinco niñas migrantes procedentes de Ceuta. En este sentido, ha destacado que su Ejecutivo ayuda a la ciudad autónoma "con hechos y soluciones" y ha pedido al resto de administraciones que también lo hagan.

Chivite, que ha contestado en el pleno del Parlamento foral varias preguntas sobre este tema formuladas por parte de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha advertido del "auge de un discurso radical anti-inmigración, que están comprando formaciones que, por miedo electoral, pretenden competir con propuestas que obvian las leyes internacionales, los derechos humanos y que se basan en el miedo". "El mundo camina aceleradamente hacia el individualismo y esos son los pilares sobre los que crece el autoritarismo", ha afirmado.

La presidenta ha destacado que su Gobierno "estará siempre con la ley y los derechos humanos" y, en el caso de los menores migrantes, ha dicho que "todo lo que no sea darles cobertura y contribuir a encauzar su situación, para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política". En este sentido, ha anunciado que "están a punto de llegar a Navarra cinco niñas menores de Ceuta, porque este Gobierno ayuda a Ceuta, no como los gobiernos del mismo partido que gobierna" la ciudad autónoma -PP- que "prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, incumplir con sus obligaciones legales" y con "unos compromisos éticos de no abandonar a su suerte a ningún niño".

María Chivite ha defendido que "sólo cooperando con lealtad, con el cumplimiento de la ley, con valores democráticos, podremos superar esta ola peligrosa que crea miedos para justificar la deshumanización y el recorte de derechos". Así, ha destacado que su Ejecutivo ayuda a Ceuta "no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades y de nuestras competencias".

La presidenta ha afirmado que su gobierno "está en los hechos y las soluciones y exigimos que todas las administraciones también lo estén". Ha reconocido que el Gobierno central debió "ser más ágil y tener una respuesta más inmediata, pero no comparto que la respuesta" sea la "reemigración".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "lo sucedido en Ceuta ha generado una alarma social enorme, ha supuesto un ataque a la integridad territorial de España" y ha opinado que la "algo debería haber hecho". Le ha acusado de haberse convertido en "una delegada de Pedro Sánchez en Navarra". "Antepone siempre los intereses de Sánchez y del PSOE a los intereses de Navarra", ha reprochado.

"¿A usted le parece normal que el Gobierno de España no se entere de la entrada de 80.000 personas en Ceuta hasta que se produce? ¿Que el CNI avisara al Gobierno de España y nadie hiciera nada? ¿Que no se pueda defender la frontera. ¿Que no se quiera señalar a Marruecos sabiendo que es imposible que hubiera sucedido sin su beneplácito? ¿Le parece normal que no se esté garantizando después de mes y medio en Ceuta la seguridad?", se ha preguntado.

"Lo que hace es insultar a la oposición y decir que todo el que cuestiona a Sánchez es un nazi que no tiene corazón", ha censurado, para reivindicar una Navarra "solidaria, que defienda los derechos humanos y la legalidad, la seguridad y la convivencia" pero también "que tenga voz propia y tenga la capacidad de decir a Pedro Sánchez que ha hecho las cosas mal".

Chivite ha replicado a Esparza que "dejen de sujetarle la puerta a la ultraderecha porque, además, les va a acabar comiendo electoralmente". Ha pedido a UPN "una oposición responsable" y ha añadido que "no sé en qué ayuda a los ceutíes pedir mi dimisión". "La ultraderecha les pone trampas todos los días y ustedes caen todos días. Tienen el futuro escrito, desaparecer y tener cada vez menos influencia en Navarra", ha vaticinado.

Ha indicado que sobre los informes y las alertas de la crisis en Ceuta "tiene que dar explicaciones quien tiene que darlas. Mi gobierno responde para lo que son sus competencias".

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Javier Arza ha afirmado que "detrás de Ceuta se encuentra el dilema de hacer políticas migratorias o política con las migraciones" y ha señalado que las "políticas restrictivas enfocadas únicamente en el control no son eficaces" y ha apostado por impulsar "potentes políticas de acogida, de inclusión y de convivencia". Si este "dilema" se resuelve "a favor de la utilización política de las migraciones, la cohesión social se romperá y se abrirán puertas hacia opciones autoritarias de gobierno", ha advertido.

Si no, ha advertido, beneficiará a quienes se "aprovecharán políticamente de las consecuencias" y permitirá que "cuestiones política interna o geopolítica dejen en un segundo plano los derechos humanos" o que "determinadas administraciones públicas no quieren colaborar para resolver la crisis para obtener rédito político". A este respecto, ha criticado que UPN, PP y Vox "han sido capaces de situarse detrás de una pancarta que pide la reemigración, un lema centra de la ultraderecha europea". Arza ha advertido que si la crisis "se resuelve a favor de la utilización política de las migraciones, la cohesión social se romperá y se abrirán puertas hacia opciones autoritarias de gobierno".

"Me preocupa que se traiga a Navarra la peor política ultra"

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido "respuestas y responsabilidad" ante la crisis de Ceuta y ha considerado que el Estado "debe estar a la altura de las circunstancias" y "abordar la situación con una estrategia clara, con medios suficientes y con una política que garantice la seguridad y los derechos de las personas y también hacerlo con agilidad".

Azcona ha recordado que en la manifestación en apoyo a Ceuta del pasado 2 de septiembre en Pamplona "varias personas atacaron e intimidaron a personas", algo que también está ocurriendo en Ceuta. "Manifestarse es un derecho, pero agredir y atacar a periodistas no es libertad de expresión. Se puede hablar de Ceuta sin convertir nuestras calles en un escenario de confrontación", ha defendido. "Ceuta merece soluciones y no ser utilizada como combustible para la confrontación política", ha añadido.

Chivite le ha contestado que "me preocupa que haya formaciones políticas interesadas en traer a Navarra lo peor de la política ultra" y ha remarcado que "nos merecemos vivir en paz". A la vez, se ha mostrado convencida de que hay una "mayoría social" que "no quiere esa política ultra y violenta". "Que se ataque a periodistas creo que es otro elemento de alarma de lo que está en juego en estos momentos. De que hay quien está dispuesto a ejercer la violencia y a cruzar todas las líneas rojas para destruir gobiernos legítimos y acabar con la democracia", ha advertido.

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Finalmente, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha asegurado que en Ceuta se ha llevado a cabo "un ataque híbrido perpetrado por el Reino de Marruecos, con la colaboración logística de los Estados Unidos e Israel". Ha destacado que, en la actualidad, "hay en torno a 1.400 niños y niñas no acompañados en distintos centros de acogimiento de la ciudad de Ceuta" y ha afirmado que en el conjunto de España hay "10.000 plazas disponibles de acogimiento". "Quien quiera ayudar a Ceuta, la ecuación es muy sencilla y fácil de realizar", ha aseverado. Guzmán ha pedido "firmeza política en cuanto a la denuncia de ese ataque espurio contra la integridad territorial del Estado español" pero, también, "una respuesta con arreglo al derecho internacional, con arreglo al derecho humanitario, a los derechos humanos del conjunto de la población, pero también del conjunto de esas personas migrantes".