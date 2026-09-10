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Crisis migratoria
Crisis de Ceuta, última hora en directo: La justicia estrena hoy curso judicial con choque con el Gobierno por la 'ley de nietos' y la crisis en Ceuta
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Miguel Vicens
Un informe del CNI desclasificado por el Gobierno alerta del crecimiento de la ruta migratoria argelina hacia Baleares, la más importante en 2026
El despliegue de tropas libias al sur del país y el incremento de la inestabilidad en la zona pueden desviar migrantes irregulares subsaharianos de otros destinos a la ruta marítima de Argelia con las islas.
Apertura del año judicial en pleno con choque con el Gobierno por Ceuta y la 'ley de nietos'
La justicia da la bienvenida este jueves a un nuevo curso que ha comenzado con las críticas del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo de paralizar de forma cautelar la 'ley de nietos' y hacia la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio desde Marruecos. El Rey Felipe VI presidirá el acto de apertura del año judicial desde las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Supremo, donde intervendrán la presidenta del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Se trata del primer discurso de apertura de Peramato desde que asumiera el cargo el año pasado a raíz de la dimisión de su predecesor, Álvaro García Ortiz, que renunció al cargo tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Supremo como responsable de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Sánchez: nadie "ni en España ni en la UE" podía anticipar la entrada masiva en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles por la noche, sobre los avisos del CNI sobre Ceuta, que con la información que existía “nadie podía anticipar” la crisis migratoria, “ni en España, ni en la UE”. “Esto es comprensible porque, con la información que existía entonces, nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31. Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE”, ha afirmado Sánchez en un mensaje publicado en X.
El PP lleva hoy al Congreso su plan ante la crisis de Ceuta
El PP someterá este jueves a votación del Pleno del Congreso sus propuestas para afrontar la crisis de Ceuta, un plan que incluye fortalecer el perímetro fronterizo alargando el espigón del Tarajal, un refuerzo permanente de Policía y Guardia Civil y más funcionarios para agilizar las expulsiones de quienes llegaron en la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. En la proposición no de ley, recogida por Europa Press, se plantea solucionar la crisis de Ceuta sobre la base de cuatro pilares: infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales.
Puente asegura que el CNI hizo una "valoración" antes de la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó una "valoración" en los días previos a la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes" y ha sostenido que no era "sencillo" predecir la crisis migratoria. En este sentido, ha rechazado que sea "necesaria" la dimisión de dirigentes del CNI, pero sí ha asegurado que "si hay responsabilidad acreditada" se debe asumir. "En mi opinión, no la hay", ha afirmado este miércoles en una entrevista en el programa 'La Mesa' de Antena 3.
Sémper cree que los informes de Ceuta "echan por tierra" el "argumentario de Sánchez"
El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha considerado que los documentos sobre la entrada masiva de Ceuta "echan por tierra el propio argumentario" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Lejos de aportar y clarificar las cosas, el Gobierno ha cavado un poco más el foso de la mentira", ha declarado el dirigente 'popular' en una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha reclamado responsabilidades al Ejecutivo y le ha afeado que "nadie haya hecho un ejercicio mínimo de humildad".
La desclasificación de los papeles de Ceuta acentúa el choque interno en el Gobierno por los avisos del CNI
Cuando las diferencias entre Defensa e Interior parecían ir perdiendo temperatura y pasando a segundo plano, la desclasificación de los papeles de Ceuta ha avivado las brasas. El choque interno en el Gobierno a cuenta de lo que dijo y no dijo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la avalancha de Ceuta es ahora más descarnado, después de que se haya dado una situación completamente inédita: Moncloa ha desautorizado la interpretación que se desprende de lo que Moncloa misma ha desclasificado.
"Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono", dijo el servicio secreto en una de sus comunicaciones por mensajería telefónica a terminales de Interior, en este caso la Guardia Civil, un día antes de la crisis. "Las comunicaciones del CNI del 29 de julio nunca alertaron de una llegada masiva", ha matizado Moncloa.
El CNI aclara que su aviso del "asalto" a Ceuta "no anticipó la magnitud y naturaleza" de lo que ocurrió en julio
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha aclarado que la información que trasladó antes de la entrada masiva a Ceuta el pasado 30 de julio "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo" al ser un "fenómeno inusual" en relación a crisis migratorias anteriores.
Fuentes del CNI --que han mantenido el "deber de secreto" desde "el primer momento"-- difundidas desde Moncloa aseguran que la desclasificación de documentos de este miércoles "evidencia" que el Centro "emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta".
Sin embargo, matiza que dicha información "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha".
El CENIF avisó el 30 de julio de "intentos de llegada" a la Península de inmigrantes ocultos en vehículos desde Ceuta
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), a través del Grupo de Frontex de Policía Nacional, avisó el mismo 30 de julio a los puestos fronterizos de Algeciras, Tarifa y el Puerto de Ceuta sobre el "intento de entrada" a la Península de inmigrantes que se ocultaban en vehículos procedentes de la ciudad autónoma. Ante ello, a las 14.37 (en plena entrada masiva por el espigón del Tarajal) solicitó a estos tres citados puestos fronterizos que realizaran una inspección de vehículos y embarcaciones "de forma minuciosa" con el objeto de "detectar a los inmigrantes irregulares que están intentando entrar en nuestro país".
En una nota informativa, el CENIF señaló que había obtenido la "información" del intento de entrada a la Península "por parte de los inmigrantes irregulares que están llegando masivamente a Ceuta". El 'modus operandi' consistiría, según este aviso, en "ocultarse dentro de los vehículos de conocidos que entran a la Península por los Puestos Frtonterizos de Algeciras, Tarifa y el Puerto de Ceuta".
El CENIF explicó que había recibido esta información a través de la 'Operación Minerva 2026', el dispositivo conjunto de control fronterizo coordinado por la Policía Nacional y la agencia Frontex en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa.
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