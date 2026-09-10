Crisis de Ceuta, última hora en directo: La justicia estrena hoy curso judicial con choque con el Gobierno por la 'ley de nietos' y la crisis en Ceuta

La desclasificación de los papeles de Ceuta acentúa el choque interno en el Gobierno por los avisos del CNI

Cuando las diferencias entre Defensa e Interior parecían ir perdiendo temperatura y pasando a segundo plano, la desclasificación de los papeles de Ceuta ha avivado las brasas. El choque interno en el Gobierno a cuenta de lo que dijo y no dijo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la avalancha de Ceuta es ahora más descarnado, después de que se haya dado una situación completamente inédita: Moncloa ha desautorizado la interpretación que se desprende de lo que Moncloa misma ha desclasificado.

"Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono", dijo el servicio secreto en una de sus comunicaciones por mensajería telefónica a terminales de Interior, en este caso la Guardia Civil, un día antes de la crisis. "Las comunicaciones del CNI del 29 de julio nunca alertaron de una llegada masiva", ha matizado Moncloa.

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