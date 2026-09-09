El vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante niega a la oposición correos clave sobre Les Naus

El vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, otra vez protagonista en la polémica de Les Naus. El alto funcionario, que ocupa de manera accidental el cargo desde 2008, vuelve a estar en el foco en el caso que envuelve la controvertida adjudicación de viviendas protegidas, que tiene por ahora a quince personas imputadas. En esta ocasión, tras los informes en los que defendía que la comisión creada en el Ayuntamiento tras destapar este diario el escándalo no contaba con potestad para investigar y que podía "vulnerar los derechos" de las personas llamadas a declarar, Germán Pascual ha firmado esta semana un informe como responsable de la Secretaría General del Pleno en el que niega a la oposición documentación clave solicitada en la comisión municipal, que está a la espera de las conclusiones (previstas para este mes) para poner su punto final tras solo contar con cuatro comparecencias de las cuarenta tramitadas.

En concreto, el alto funcionario rechaza entregar a los grupos políticos, a petición de Vox, la relación y el contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos durante el mes de julio de 2024 entre funcionarios, concejales y el gestor de la cooperativa. En la última reunión del órgano municipal, que tuvo lugar a finales de julio, la formación ultra solicitó que se incorporasen a la comisión correos electrónicos intercambiados entre el ahora exconcejal de Hacienda y Patrimonio Antonio Gallego o el gestor de la cooperativa Les Naus, Francisco Ordiñana, y la Concejalía de Patrimonio, y de ésta con Urbanismo. Esa solicitud de documentación se sumaba a otra realizada previamente, también de comunicaciones entre Rocío Gómez y Antonio Gallego.

El vicesecretario "entiende que el acceso a un expediente completo no comporta el acceso a los correos" entre ediles y funcionarios

El último informe del secretario del Ayuntamiento, en el que niega a la oposición documentación relevante sobre Les Naus, hace alusión a otro previo de 31 de marzo de 2026, que establecía "que esta comisión no tiene atribuida por ley ninguna facultad de investigación, por lo que su función se ceñía al examen formal de los expedientes completos". Según el alto funcionario, el artículo 70 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, establece que “se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”.

Por su parte, la misma ley añade, según recalca el vicesecretario, que “no formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las administraciones públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento”.

Pascual insiste en que la comisión municipal no tiene facultad de investigar el escándalo de las viviendas protegidas

Así, en la argumentación del vicesecretario para negar a la oposición el acceso a los correos electrónicos intercambiados entre personas con peso específico dentro del proceso de la gestión de Les Naus, se subraya que "los correos electrónicos enviados entre concejales y personal funcionario han de considerarse información auxiliar con carácter de comunicaciones, y por lo tanto no formarían parte del expediente, no así los documentos contenidos en dichos correos que ya están incorporados al expediente". A modo de conclusión, el vicesecretario "entiende que el acceso a un expediente completo no comporta el acceso a los correos electrónicos enviados y recibidos por parte de concejales y personal funcionario".

Terremoto en las Cortes

Julio de 2024, dentro del caso de Les Naus, es una fecha clave a nivel municipal. Entonces, apenas un año después de empezar el mandato, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, decidió realizar una reorganización de las competencias dentro de su equipo de gobierno, retirando Patrimonio a la también concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y dejándolas en mano del entonces edil de Hacienda, Toni Gallego. Ese ajuste en las competencias, que pasó inadvertido en su momento, se erigió como clave casi dos años después, en mitad de la investigación del caso de Les Naus.

El ahora exconcejal de Hacienda y Patrimonio admitió en las Cortes Valencianas que supo en julio de 2024 que Rocío Gómez, la entonces edil de Urbanismo que dimitió del cargo tras estallar el caso, tenía una vivienda en la promoción de vivienda protegida. La revelación llegó en la primera jornada de comparecencias de la comisión de investigación autonómica sobre el residencial, celebrada el pasado mes de julio.

Los correos reclamados se produjeron tras retirar Barcala las competencias de Patrimonio a Gómez y delegarlas en Gallego

Gallego situó el episodio en el pleno municipal a finales de julio de 2024, cuando Compromís formuló una pregunta sobre la calificación de Les Naus, un residencial entonces ajeno a la polémica que ahora le rodea. Según su relato, Gómez tenía preparada la respuesta, pero minutos antes de la sesión le pidió que la contestara él. El exconcejal explicó, en las Cortes, que la entonces edil le entregó un papel con la contestación y le dijo, sin que él se lo preguntara, que tenía una casa allí, que era legal, anterior a su entrada en política y que no quería mezclar ambas cuestiones.

En esa misma comparecencia, el exconcejal Gallego sostuvo que “se puede intuir” que el alcalde sabía, por tanto, en julio de 2024 por qué él respondió en un pleno a una pregunta sobre Les Naus en lugar de la entonces edil de Urbanismo, que acababa de ser apartada de las competencias de Patrimonio.

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Gallego está a la espera de saber si, tras acudir a la comisión de investigación de las Cortes, también tiene que declarar ante la jueza en calidad de testigo. El pasado mes de julio, tras el terremoto político que provocaron sus palabras, Ciudadanos, que ejerce la acción popular en la investigación por el escándalo de las viviendas protegidas, pidió a la magistrada la declaración del exedil a raíz de su comparecencia en el órgano autonómico.