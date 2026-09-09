Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ceuta documentosBarça ChampionsTraperoDimisión TraperoFerran LópezLluvias CatalunyaTráfico BarcelonaFuneral Harald de NoruegaLeonorAlfonso Arús
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

Pedro Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis migratoria de Ceuta con la información disponible

El presidente sostiene que la información disponible antes de los sucesos del 30 y 31 de julio no permitía anticipar su "escala, naturaleza o probabilidad"

Sánchez asegura que nadie &quot;ni en España ni en la UE&quot; podía anticipar la crisis migratoria

Sánchez asegura que nadie "ni en España ni en la UE" podía anticipar la crisis migratoria

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles por la noche, sobre los avisos del CNI sobre Ceuta, que con la información que existía "nadie podía anticipar" la crisis migratoria, "ni en España, ni en la UE".

"Esto es comprensible porque, con la información que existía entonces, nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31. Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE", ha afirmado Sánchez en un mensaje publicado en X.

Según el presidente del Gobierno, lo que se lee en los documentos desclasificados hoy es que el 29 de julio el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono.

Y añadió que estos grupos sumaban 'un total de 180.000 seguidores' para que sus interlocutores se hiciesen “a la idea del alcance de la difusión”, afirma.

Sánchez asegura que la existencia de esta campaña era conocida por otras instituciones y estaba siendo monitoreada, "pero en modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador de la escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después".

"De hecho, -añade- ni siquiera el CNI lo hizo. Prueba de su prudencia es que este organismo se limitó a trasladar esa información por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil y no emitió ninguna alerta mayor a su cadena de mando de la Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa".

Según el jefe del Ejecutivo, lo que sí hicieron "el Gobierno y los trabajadores públicos fue actuar en cuanto se materializó la amenaza, movilizando todos los recursos disponibles".

Noticias relacionadas

"Y seguiremos haciéndolo hasta que Ceuta recupere la normalidad y tenga la prosperidad que merece", sostiene.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones
  2. El Rey examina con Robles y la cúpula militar la situación en Ceuta en plena polémica por la gestión del Gobierno
  3. Noruega limita la delegación española y deja a Bolaños fuera del funeral de Harald V por falta de espacio
  4. El juez considera una contradicción que Zapatero ponga pegas a investigar sus cuentas tras dar una 'autorización universal' para examinarlas
  5. El Tribunal de Cuentas pregunta a la Diputación de Badajoz si activa el procedimiento por los 427.000 euros cobrados por el hermano de Sánchez que no reclamó
  6. La validez del derecho al voto concedido por la llamada 'ley de nietos', a revisión en el Supremo
  7. Anticorrupción acusa a Zapatero de 'tergiversar datos' para tratar de dinamitar la investigación: 'Resulta intolerable ese tono
  8. ¿Qué es la ley de nietos? A quién afecta y cómo influye en las elecciones

Pedro Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis migratoria de Ceuta con la información disponible

Pedro Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis migratoria de Ceuta con la información disponible

CNI, Policía y Guardia Civil criticaron al Tribunal Supremo por vetar la "devolución de los migrantes" en Ceuta: "Contenía la presión"

CNI, Policía y Guardia Civil criticaron al Tribunal Supremo por vetar la "devolución de los migrantes" en Ceuta: "Contenía la presión"

Aena presiona al Gobierno de Sánchez para que no ceda la cogestión de los aeropuertos que exige Canarias

Aena presiona al Gobierno de Sánchez para que no ceda la cogestión de los aeropuertos que exige Canarias

La desclasificación de los papeles de Ceuta acentúa el choque interno en el Gobierno por los avisos del CNI

La desclasificación de los papeles de Ceuta acentúa el choque interno en el Gobierno por los avisos del CNI

De ser promesa electoral de Illa a su dimisión como director general de los Mossos: ¿Qué ha pasado con Trapero?

Illa llama desde Sant Boi a una Diada de unidad de los demócratas frente al avance del "autoritarismo"

Illa llama desde Sant Boi a una Diada de unidad de los demócratas frente al avance del "autoritarismo"

El CNI avisó a Interior del riesgo de "asalto por valla y mar" a Ceuta horas antes con mensajes telefónicos

El CNI avisó a Interior del riesgo de "asalto por valla y mar" a Ceuta horas antes con mensajes telefónicos

La Guardia Civil informó al Ejército de la "pasividad" de Marruecos en la entrada masiva de Ceuta

La Guardia Civil informó al Ejército de la "pasividad" de Marruecos en la entrada masiva de Ceuta