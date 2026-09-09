Illa llama desde Sant Boi a una Diada de unidad de los demócratas frente al avance del "autoritarismo"

"Que la prudencia no nos haga traidores". La advertencia de Jordi Carbonell como portavoz de la Assemblea de Catalunya en la primera Diada Nacional del Onze de Setembre que se celebraba tras cuatro décadas de dictadura franquista hizo mella. Fue en Sant Boi de Llobregat en 1976, hace justo 50 años, y el aviso venía a decir que el miedo y la necesidad de andar con pies de plomo durante la Transición no podían traducirse en renuncias a las reivindicaciones democráticas y las aspiraciones nacionales. 'Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia' fue la banda sonora de una movilización que desbordó las previsiones con una asistencia de 100.000 personas y miles de 'senyeres' que salían de la clandestinidad. Quedó clara la demostración de unidad del catalanismo, de izquierda a derecha, en la oposición a la dictadura. Y a esa suma de fuerzas, medio siglo después, ha apelado el president Salvador Illa para hacer frente al regreso de la dicotomía entre democracia y autoritarismo en un acto para conmemorar esa efeméride.

"Vivimos un momento que nos exige el mismo ímpetu que inundó Sant Boi en 1976. El discriminante vuelve a ser entre democracia y autoritarismo", ha advertido el jefe de la Generalitat en un contexto de crecimiento del apoyo a la extrema derecha. El acto, conducido por los periodistas Manuel Campo Vidal y Àngels Barceló, ha tejido un hilo conductor entre pasado y presente, el mismo paralelismo que ha hecho Illa en su discurso para recordar que hay lecciones de la historia que no pueden caer en el olvido. El president ha hecho hincapié en que los derechos y las libertades sobre los que se cimenta la democracia "cuesta mucho tiempo ganarlos", pero se puede tardar "muy poco en perderlos", por lo que ha llamado a ser conscientes de la "fragilidad" de la democracia y de que ninguna conquista puede considerarse irreversible.

Catalunya y la democracia son una sola causa con dos nombres Salvador Illa — President de la Generalitat

Resignarse o indignarse pero sin actuar, ha advertido, no puede ser una opción. El camino que ha señalado Illa es el del "compromiso" desde la "unidad" de los partidos demócratas que entonces cerraron filas, pese a sus diferencias, para dejar atrás la dictadura. Una unidad, ha insistido, de los que vivían, trabajaban o soñaban en Catalunya "vinieran de donde vinieran", una apelación al catalanismo "abierto y plural" que ondea frente al auge ultra y los discursos excluyentes. "Catalunya y la democracia son una sola causa con dos nombres", ha resumido.

La memoria de Sant Boi

En la misma línea que el president, la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha alertado de los crecientes "discursos involucionistas y autoritarios que plantean abiertamente y sin vergüenza volver a tiempos oscuros". Postulados que, ha añadido, ponen en riesgo libertades y derechos que se lograron con mucho esfuerzo. "Apelo al espíritu del 76, solo desde la unidad encontraremos soluciones efectivas a las emergencias que tenemos", ha asegurado. La también número dos del PSC y presidenta de la Diputació de Barcelona ha recordado que ella era una niña cuando se celebró la Diada del 76 en su ciudad pero que quedó grabada en sus retinas la "riada de gente ilusionada y envuelta en 'senyeres'" que pudo ver por la ventana, así como las lágrimas de su abuela tras el sufrimiento del franquismo. Sant Boi, ha dicho, se convirtió en el "epicentro de los anhelos y reivindicaciones de todo un pueblo", un compromiso con la "democracia, el diálogo y la convivencia" que, ha dicho, ha sobrevivido a estos 50 años.

Quien se ha subido al atril medio siglo después de haberlo hecho también en 1976 ha sido el abogado Miquel Roca i Junyent, que entonces habló en nombre del Consell de les Forces Polítiques de Catalunya. Y lo ha hecho para reafirmar cada una de las palabras que dijo entonces a favor de la "unidad en la lucha por la libertad", para la que es necesaria Catalunya en toda su diversidad. "La lucha por preservar y mantener la libertad no acaba nunca", ha concluido ante un auditorio al que han acudido el president del Parlament, Josep Rull, el expresident José Montilla y los consellers del actual Govern, así como representantes de los partidos catalanistas.

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La invocación al expresident Josep Tarradellas, justo cuando se cumplen también 50 años de su regreso del exilio, ha completado el homenaje a aquella primera Diada. "Ahogad lo que nos puede dividir y toda intención de partidismo", recogía el mensaje que envió entonces a Sant Boi y que ha sido leído de nuevo, medio siglo después, en un acto en el que la palabra "unidad" ha estado en boca de todos los que han pisado el escenario.