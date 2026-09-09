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Los papeles desclasificados

La Policía avisó a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla el 31 de julio de "riesgo extremo de colapso" por "auto-organización entre migrantes" en redes

El mismo cuerpo policial consultado por la juez tardón avisó a Canarias de un riesgo moderado tras el primer día del asalto a Ceuta

Varias personas en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta.

Varias personas en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta. / Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

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Los documentos desclasificados por el Gobierno dan cuenta de que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional alertó a los puestos froterizos de Ceuta y Melilla las 13 horas del 31 de julio, segundo día de la entrada masiva de decenas de miles de migrantes, de que debía mantenerse la alerta de "riesgo extremo de colapso" a tenor de información obtenida tanto en redes sociales como en aplicaciones de mensajería, que hacían pensar en una "auto-organización de migrantes" en redes.

"En base a la monitorización de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, se ha observado un incremento significativo tanto en el volumen de mensajes como de publicaciones", advertían los agentes a los puestos fronterizos. El documento añade que se detectaba en dicho momento "un aumento en la creación de grupos privados orientados a coordinar aproximaciones a las inmediaciones de la frontera, principalmente en el entorno de Ceuta".

Entre esos grupos la Policía ya citaba los denominados "Ataque a Ceuta", "Ataque seguro", "Gente de valla" y "Haraga Melilla + Castillejos". A partir de esta información, representativa de una pequeña porción de las interacciones analizadas, según el CENIF, podía inferirse que este fenómeno tenía visos de "haberse articulado mediante un proceso de auto-organización horizontal entre los migrantes, "lo que supone un criterio aun mayor de incertidumbre en cuanto a la dificultad de previsión de la magnitud del fenómeno por la imposibilidad de abracar todas estas comunicaciones".

Archivo - Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España).

Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). / Marcos Moreno - Europa Press

"Durante los días 29 y 30 de julio por parte de esta Unidad se han enviado alertas a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla informando sobre el desarrollo, escenarios y gravedad de este fenómeno", añade el documento.

Aviso a Canarias de un riesgo moderado

También el 31 de julio, desde CENIF de la Policía, y " a partir de la monitorización llevada a cabo por el grupo de fuentes abiertas", se dio aviso a las autoridades canarias de que se considera necesario establecer una alerta migratoria sobre posibles entradas irregulares en este territorio "con especial atención a las siguientes zonas de salida de embarcaciones: Agadir, Tan-Tan y El Aaiún".

Añadían no se había encontrado la "suficiente evidencia digital" en redes sociales que indicara que de forma inminente se fuera a producir una llegada masiva de inmigrantes a territorio canario, ni tampoco "a corto a plazo", según los documentos desclasificados por el Gobierno.

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Se puntualizaba, sin embargo, y tras el episodio del 30 de julio en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, "así como la nacionalidad de los potenciales migrantes que figuran en la tabla que se adjunta (marroquíes)", se hacía necesario llevar cabo una alerta "sobre una posible repercusión migratoria que pudiera afectar a su territorio, "aún de manera preventiva".

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