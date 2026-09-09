Padres afectados por la eliminación del programa de lengua árabe en Aragón critican la medida del Gobierno: "Están perjudicando a nuestros hijos"

Con la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) por orden de Vox al Gobierno de Aragón, los diez centros que eran participantes de este plan han tenido que poner fin a estas enseñanzas antes del comienzo del curso. Las opiniones no han tardado en aparecer entre los padres de los centros afectados, como es el caso del Colegio Público Tío Jorge, ubicado en el barrio zaragozano del Arrabal.

Este centro cuenta con alumnos de origen marroquí, de los cuales diez recibían estas clases de manera extraescolar el curso pasado para poder continuar manteniendo contacto con sus raíces. Ibrahim es padre de uno de los alumnos afectados por esta medida, y cuenta cómo están viviendo en su familia este momento. "Están perjudicando a nuestros hijos, les están quitando toda la unión que tienen con nuestra cultura. Por suerte, puede disfrutar de dos nacionalidades, pero se lo están prohibiendo", cuenta el padre. Además, añadía que se encontraban en búsqueda de una solución para tratar de plantar cara a la eliminación, pero asegura que "sabe que tienen las de perder" en situaciones como esta.

La opinión no sólo la expresan los padres de origen marroquí, sino que otros padres y madres también se encuentran en desacuerdo con la medida tomada, como es el caso de Natalia, madre de un alumno del centro e integradora social. "A mí personalmente no me afecta, pero mi hijo tiene muchísimos compañeros y amigos de cultura marroquí, y necesitan reforzar su idioma, saberlo hablar, escribir o expresarse", cuenta esta madre.

Junto a esto, realizaba la comparativa con las clases de lengua rumana que se imparten en este mismo centro, recalcando la importancia de que "se sigan manteniendo clases como esta", con profesores procedentes de los propios consulados para evitar que los alumnos pierdan sus raíces.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, justificaba este pasado lunes la supresión de esta actividad por un "motivo de seguridad en las aulas". Para ello, se basaba en la imposibilidad de verificar la condición de funcionarios docentes en el Ministerio de Educación Marroquí de los profesores que impartían estas clases, las cuales contaban con alrededor de 500 alumnos en los tres últimos cursos.