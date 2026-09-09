Guía | Todos los detalles de la manifestación independentista de la Diada 2026

Lejos quedan las multitudinarias manifestaciones independentistas de los años álgidos del 'procés', cuando las calles llegaron a reunir a más de un millón de personas cada Onze de Setembre. Desde entonces, la movilización ha ido perdiendo fuerza y 2025 volvió a marcar un mínimo: unas 41.500 personas participaron en las marchas de Barcelona, Girona y Tortosa según los datos policiales, de las que 28.000 se concentraron en Barcelona. Las entidades organizadoras, por su parte, elevaron entonces la asistencia total por encima de las 100.000 personas.

Este 2026, las principales entidades soberanistas vuelven a apelar a la sociedad civil para tratar de recuperar músculo en las calles. La nueva dirección de la ANC, encabezada por Josep Vila, confía en aumentar la participación después de varios años de desmovilización y pretende devolver el protagonismo de la Diada a la ciudadanía por encima de los partidos políticos, como explicó en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO.

Estos son los detalles de la manifestación convocada para este viernes 11 de septiembre.

La principal novedad en Barcelona es que este año no habrá una única marcha, sino dos columnas que partirán simultáneamente a las 17.14 horas y acabarán confluyendo en la plaza de Catalunya. La columna denominada 'Present' arrancará en la confluencia de Gran Via con la calle Casanova, pasará por la plaza Universitat y continuará por ronda Universitat hasta llegar a plaza Catalunya. La columna 'Futur', por su parte, saldrá de Via Laietana, a la altura de la plaza de la Catedral, y avanzará por ronda Sant Pere hasta encontrarse con la primera en el mismo punto. El acto político final está previsto alrededor de las 18.15 horas.

La movilización volverá a ser descentralizada. En Girona, una sola columna partirá de la plaza de Catalunya a las 17.14 horas y recorrerá la Gran Via de Jaume I y la avenida Ramon Folch hasta terminar en La Copa. En las Terres de l'Ebre, la convocatoria se traslada este año de Tortosa a Amposta. Allí habrá también dos columnas: una saldrá a las 16.30 horas de la calle Sebastià Juan Arbó con Itàlia y otra a las 16.50 horas de la avenida Santa Bàrbara con Elisabets. Ambas confluirán en el puente colgante de Amposta.

La manifestación está impulsada conjuntamente por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical y el CIEMEN. Las organizaciones vuelven así a hacer frente común para intentar reconstruir la movilización del independentismo desde la sociedad civil. El nuevo presidente de la ANC ha insistido especialmente en que los partidos no deben monopolizar la jornada y en que la manifestación debe ser una expresión transversal y ciudadana.

El lema de este año es 'Hi soc. Hi som. Independència' ('Estoy. Estamos. Independencia'), con el mensaje complementario 'Pel present i pel futur, independència'. La campaña gira precisamente alrededor de esos dos conceptos, presente y futuro, que también dan nombre a las dos columnas de Barcelona. El 'Present' quiere recoger el malestar por cuestiones como los servicios públicos, Rodalies, la vivienda, la situación del catalán o las dificultades de la agricultura, mientras que el 'Futur' representa el modelo de país que las entidades defienden y vinculan directamente con la independencia.

El mensaje cambia así respecto a 2025, cuando la movilización se celebró bajo el lema 'Més motius que mai' y centró buena parte de su discurso en la lengua, el déficit fiscal y la reivindicación nacional.

Una de las principales novedades políticas estará en ERC. Su presidente, Oriol Junqueras, confirmó hace semanas que volverá este año a la manifestación convocada por las entidades después de varios años sin participar por diferentes motivos. Antes de la marcha, los republicanos celebrarán además un acto político propio a las 15.30 horas en la calle Bruc con ronda Sant Pere. También Junts se prevé que participe en los actos, si bien no se conoce todavía la comitiva.

La CUP también estará presente, aunque combinará su participación en las convocatorias unitarias con los actos propios de la izquierda independentista, como viene siendo habitual. Pilar Castillejo y Carles Riera acudirán a la manifestación de la ANC en Barcelona, mientras que Dani Cornellà estará en la de Girona.

Además, la izquierda independentista celebrará en Barcelona su propia marcha a las 17.30 horas desde plaza Urquinaona, que terminará con un acto político a las 19.30 horas en la plaza Comercial, frente al Born, con intervenciones del secretario general de la CUP, Non Casadevall, la portavoz de Arran, Laia Canigó, y el portavoz de COS Educació, Dani Marcos.

La incógnita de Aliança Catalana

Otro de los focos estará en Aliança Catalana. A diferencia del año pasado, cuando las entidades terminaron dejando claro que la formación de extrema derecha no era bienvenida, la nueva dirección de la ANC ha evitado este 2026 establecer un veto expreso. Vila sostiene que la convocatoria se dirige a los ciudadanos y no a los partidos, aunque las entidades han reiterado su compromiso con los derechos humanos y su rechazo a los discursos de odio.

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La presencia de Sílvia Orriols, sin embargo, está ahora en el aire. La líder de Aliança Catalana sufrió este lunes un accidente doméstico que le provocó quemaduras en los brazos, la cara, el cuello y varios dedos, por las que ha aparecido con diferentes zonas vendadas y se encuentra recuperándose. Por este motivo, fuentes de la formación aseguran que por ahora no saben si Orriols estará finalmente en condiciones de acudir a la manifestación del viernes. Su eventual presencia era uno de los elementos que más expectación generaba después de que en 2025 Aliança Catalana acudiera con un bloque propio y ganara una notable visibilidad dentro de la marcha.