Controversia
La foto del Rey con Robles irrumpe en la crisis de Ceuta y Sánchez trata de desactivar las lecturas políticas: "Es una foto oportuna"
La Zarzuela dio a conocer el martes, con imagen incluida, la reunión que el jefe del Estado mantuvo la víspera con la ministra de Defensa y la cúpula militar
La fotografía del Rey junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula militar ha irrumpido de lleno en la crisis política abierta por los acontecimientos de Ceuta. Pedro Sánchez trató este miércoles de rebajar cualquier interpretación sobre el significado de la imagen, ya fuera como un respaldo singular a Robles o como un mensaje dirigido a Marruecos. El presidente del Gobierno enmarcó la reunión en la normalidad institucional y en las funciones de Felipe VI como jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas. "Es una foto oportuna", sostuvo, antes de admitir que, por “la coyuntura en la que se produce”, pueda suscitar distintas lecturas.
Sánchez insistió, sin embargo, en desactivar ese componente político. Defendió que este tipo de encuentros se celebran de manera recurrente, dijo que la reunión estaba "agendada" y consideró lógico que el Rey reciba información de primera mano sobre la situación en Ceuta de la ministra de Defensa y de los responsables militares. El jefe del Ejecutivo evitó así interpretar la difusión de la fotografía como un gesto extraordinario de Zarzuela y la presentó como una expresión de normalidad institucional en un momento especialmente sensible, marcado por la crisis migratoria, el debate sobre la respuesta del Estado y la relación con Marruecos.
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