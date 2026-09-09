De ser promesa electoral de Illa a su dimisión como director general de los Mossos: ¿Qué ha pasado con Trapero?

El 7 de mayo de 2024, en pleno debate de las elecciones catalanas, el entonces jefe de la oposición, Salvador Illa, sacudió el tablero con un compromiso: si lograba convertirse en president de la Generalitat, restituiría a Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos y nombraría a la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, como consellera de Interior. Fue dicho y hecho. Que su apuesta sería rechazada por los independentistas lo daba por descontado. Pero lo que no calculaba entonces es que su elección derivaría en una escalada de tensiones en Interior que acabaría, dos años después, con la dimisión del mayor.

"Si de momento no me han cesado, quiere decir que hay confianza", respondió Trapero el pasado 30 de junio en una entrevista en Catalunya Ràdio a la pregunta de si acabaría el mandato. Pero tres meses después ha sido el propio Trapero quien ha dejado el cargo por el desacuerdo con los nombramientos que ha hecho Parlon en la cúpula de los Mossos.

"La situación era bastante insostenible desde antes del verano", admiten fuentes conocedoras de cómo las diferencias entre Trapero y Parlon han ido a más desde que ambos empezaron a trabajar juntos en la conselleria. El detonante, aseguran, ha sido la elección de la comisaria Sílvia Catà como jefa de la policía catalana, la primera mujer en ostentar esta responsabilidad, en sustitución de Miquel Esquius, que se jubila en octubre. El mayor tenía otra propuesta más acorde con su manera de entender el cuerpo, pero Parlon, que es a quien corresponde sobre todo la elección de este cargo y tiene la confianza del president Illa, ha optado por Catà, hasta ahora comisaria de Girona. Esta elección se suma también a la de la número dos de la conselleria, Joana Ricardo, hace una semana, en sustitución de Tomás Carrión, ya que aseguran que el 'mayor' también había tenido desavenencias con ella.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, saludando a la nueva comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà / Govern / Rubén Moreno

Unas tensiones que han ido 'in crescendo'

Antes de estos cambios en Interior, quienes conocen de cerca la relación entre Trapero y Parlon aseguran que ya había un caldo de cultivo previo por las "diferencias sobre el modelo policial" y que hay varios capítulos que han recrudecido la tensión, como la infiltración de los Mossos en asambleas de docentes convocantes de las huelgas, por las que Parlon pidió "disculpas" al considerar que era una "maniobra operativa mal planteada". También en el caso de las cargas policiales durante la visita de Felipe VI a Montserrat en julio de 2025 hubo rifirrafe interno, aunque la consellera saliera a defender con contundencia el dispositivo. Los Mossos acusaron a un manifestante de haber agredido a un agente pero el caso fue archivado judicialmente y las imágenes dejaron en entredicho el relato policial. También trajo cola el plan piloto para que agentes de paisano de la policía intervinieran para mediar en conflictos en los centros educativos, una apuesta que Parlon dijo en junio que está "en vías de parálisis".

Con este historial, ERC y Comuns, socios del Govern en minoría de Illa, han ido subiendo los decibelios contra Trapero y contra la consellera Parlon, pero han sido especialmente contundentes a la hora de exigir que fuera destituido el hasta ahora director general de la policía, algo que también han reclamado Junts y la CUP. El lunes de la semana pasada, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, reclamó sin ambages que el principal cambio que se tenía que hacer en el Executiu era, precisamente, el cese de Trapero.

El fichaje del 'mayor'

Illa conoció a Trapero en febrero de 2021 durante los graves disturbios que se produjeron a raíz de la detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Hacía dos meses que había renunciado al cargo de ministro de Sanidad para ser candidato del PSC y tenía asumido que difícilmente se convertiría en president en aquellas elecciones tras las que fue investido Pere Aragonès, pero quería labrarse el camino para cuando llegara su momento. En plena gestión de las protestas, llamó tanto al entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, que había sido designado por Junts; como al mismo Trapero, quien había sido restituido como jefe de los Mossos poco después de ser absuelto de los delitos de sedición y desobediencia por los hechos de octubre de 2017, para ponerse "a disposición".

La consellera de Interior, Núria Parlon, y el hasta ahora director general de Mossos, Josep Lluís Trapero, en una comparecencia en el Parlament / David Zorrakino / Europa Press

Este fue el punto de partida para que, durante tres años, se fueran estrechando lazos, unos vínculos en los que también contribuyó Ramon Espadaler desde Units per Avançar -partido fundado por dirigentes de la extinta Unió-, coaligado con el PSC, que conocía a Trapero desde su etapa como conseller de Interior bajo el gobierno de Convergència con Artur Mas como president. Cuando a finales de 2021 el conseller Joan Ignasi Elena lo relevó como jefe de los Mossos, Illa cerró públicamente filas con el 'mayor'. "Estoy muy preocupado por las informaciones que apuntan a una posible purga y politización del cuerpo de los Mossos", dijo el líder del PSC.

Así que, convencido de que "su talento tenía que recuperarse", Illa le puso sobre la mesa la posibilidad de volver como director general de los Mossos si él alcanzaba la presidencia de la Generalitat. Se tomó un tiempo para dar una respuesta y finalmente Trapero dijo que 'sí'. Lo hizo a sabiendas de que la intención era que Núria Parlon fuera la consellera. Como vecinos de Santa Coloma, ambos se conocían desde hacía tiempo, pero eso no ha sido suficiente para que reinara la paz entre ellos. Tras la nueva cadena de nombramientos en Interior, Trapero se marcha sin acabar, de nuevo, por tercera vez y con consellers de distintos partidos, una legislatura en el cargo en el que había sido nombrado, con la diferencia de que en las otras dos ocasiones fue cesado y, esta vez, ha sido él quien ha presentado su dimisión.