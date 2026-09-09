Trapero comunicó en agosto a la consellera Parlón su dimisión: "Queríamos que continuara"

El ‘major’ Josep Lluís Trapero comunicó a la ‘consellera’ de Interior, Núria Parlón, su decisión de abandonar la dirección general de la policía catalana a finales de agosto. Las explicaciones que Trapero dio fueron que lo dejaba por cuestiones “personales”, ha subrayado Parlón este miércoles, remarcando que ella "quería que continuara". Preguntada insistentemente acerca de los motivos concretos que le expuso Trapero, Parlón ha respondido que no quiere hacer "especulaciones" y que debe ser el propio 'major' quien los haga públicos si así lo considera. Ya lejos de los micrófonos, la 'consellera' ha remarcado que Trapero quería dejar el puesto: "a veces nos cuesta entender que las personas quieran marcharse".

Parlón ha asegurado que la relación que ha mantenido durante los dos años trabajando con Trapero ha sido "buena". "Ha habido cosas en las que no hemos estado de acuerdo, como ocurre siempre que trabajas en equipo, pero creo que estos no han sido la causa de su decisión", ha remarcado, aclarando que el 'major' le explicó que su marcha era "irrevocable". "Su decisión es muy respetable", precisó. "Me hubiera gustado que siguiera", ha repetido, tras la insistencia de los periodistas.

Trapero ha pedido regresar al puesto que ocupaba anteriormente, asumiendo tareas de análisis del trabajo policial, y Parlón respetará su voluntad. De esta manera, el 'major' recupera el uniforme y se reincorpora al cuerpo de los Mossos d'Esquadra, después de dos años siendo su jefe político.

El substituto de Trapero

Por segunda vez, el comisario Ferrán López ha sido el elegido para substituir a Trapero. López ya estuvo al frente del cuerpo policial, como comisario jefe, cuando Trapero fue cesado tras el 1-O, en 2017, en aplicación del artículo 155 por parte del gobierno de Mariano Rajoy. López se puso al frente de los Mossos durante varios meses, hasta el verano de 2018, evitando así que un agente ajeno a los Mossos se pusiera al frente de la policía catalana. Cuando finalizó la aplicación del 155, López fue destituido por el entonces 'conseller' de Interior, Miquel Buch.

Parlón ha entregado a López la confianza en la tarea de relevar de nuevo a Trapero, ahora como director general. El comisario se convierte así en el segundo policía que asume este cargo político en la Generalitat. Será nombrado oficialmente el próximo día 15.

Primera mujer como jefa del cuerpo

Parlón ha anunciado también este miércoles que el actual comisario jefe del cuerpo, Miquel Esquius, también se marcha. En su caso porque se jubilará tras la Diada. Esquius, un hombre discreto y de perfil más parecido a López que a Trapero, había aceptado ser comisario jefe dejando claro que estaría solo dos años desempeñando ese papel. Su salida, a diferencia de lo sucedido con Trapero, estaba prevista. Se desconocía hasta esta mañana quién iba a sucederle como nuevo comisario jefe. Los rumores apuntaban que, por primera vez, sería una mujer. No iban desencaminados. Quien substituya a Esquius será, también a partir del 15 de septiembre, la comisaria Sílvia Catà Culubert.

Catà se convierte así en la primera mujer que manda a los Mossos. Es un paso "relevante" y "simbólico", ha remarcado Parlón, que ha reiterado que tanto López como Catà tienen el listón muy alto para proseguir con el trabajo de Trapero y Esquius pero están preparados para afrontarlo. La 'consellera' ha destacado de Catà "que sabe trabajar en equipo, que le gusta escuchar, y que es humilde". Casualidad o no, cuando Trapero fue destituido por el gobierno de Pere Aragonès hace algunos años, también se puso en valor de su sucesor, Eduard Sallent, que era un policía que sabía trabajar en equipo.

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Parlón ha asegurado que López y Catá son relevos "continuistas" que seguirán priorizando la lucha contra la multirreincidencia y contra el crimen organizado, tal como venían haciendo Trapero y Esquius. "La seguridad es una prioridad de nuestro país", ha recalcado.