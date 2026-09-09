Conciertos de la Diada de Catalunya 2026: ¿quién actúa este 11 de septiembre y dónde?

Como cada 11 de septiembre, la Diada en Barcelona tendrá también su vertiente más festiva. El paseo de Lluís Companys, junto al Arc de Triomf, volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la jornada con la 24ª Festa per la Llibertat, organizada por Òmnium Cultural y con conciertos gratuitos hasta entrada la noche.

El gran nombre del cartel de este año será La Gossa Sorda. El grupo valenciano actuará a las 21.30 horas dentro de la gira con la que ha regresado a los escenarios este 2026 después de una década de ausencia. La banda de Pego recuperará algunos de los temas que la convirtieron en uno de los referentes de la música reivindicativa valenciana y ofrecerá en Barcelona uno de los conciertos más esperados de la jornada.

La programación musical arrancará antes, a las 19.00 horas, con DJ Trapella, que será la encargada de abrir la noche. Después del concierto de La Gossa Sorda llegará DJ K-ZU, que repite por segundo año consecutivo en la Festa per la Llibertat y cerrará la celebración a partir de las 23.45 horas.

La actividad, sin embargo, comenzará desde primera hora de la mañana. A partir de las 10.00 horas, el paseo de Lluís Companys acogerá el MerCAT, una feria con entidades, comercios y proyectos vinculados a la lengua y la cultura catalanas. A las 12.00 horas, Òmnium celebrará su acto político central, con la participación de su presidente, Xavier Antich.

Noticias relacionadas

Los conciertos llegarán después de la manifestación independentista, que comenzará en Barcelona a las 17.14 horas y terminará en la plaza de Catalunya. Una vez finalizada la marcha, buena parte de la actividad volverá a desplazarse hacia Arc de Triomf para enlazar con la programación nocturna.