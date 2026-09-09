Así será la Diada de Catalunya 2026: guía de actos y actividades

La Diada de este 2026 llega a Barcelona con un programa que combina actos institucionales, movilización independentista, cultura y música en directo. Este año, además, la celebración está marcada por una efeméride especial: se cumplen 50 años de la Diada de Sant Boi de Llobregat de 1976, la primera autorizada tras la dictadura franquista.

Las principales entidades soberanistas mantienen el formato descentralizado de los últimos años, aunque con cambios en el mapa: las manifestaciones se celebrarán esta vez en Barcelona, Girona y Amposta, bajo el lema 'Hi soc. Hi som. Independència'. En la capital catalana, dos columnas confluirán en la plaza de Catalunya a partir de las 17.14 horas.

La jornada tendrá también una amplia oferta cultural. Museos, edificios institucionales y espacios patrimoniales abrirán gratuitamente, mientras que Òmnium Cultural ocupará durante todo el día el paseo de Lluís Companys con el MerCAT, su acto político y la 24ª Festa per la Llibertat, que culminará con el regreso a Barcelona de La Gossa Sorda.

Esta es una guía de las principales actividades previstas alrededor de este Onze de Setembre de 2026.

Los actos oficiales arrancan este miércoles 9 con la conmemoración en Sant Boi de Llobregat de los 50 años de la histórica Diada de 1976, con un acto institucional encabezado por el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El jueves 10, a las 19.30 horas, el Parlament celebrará ante su fachada el tradicional acto solemne de izada de la 'senyera', presidido por Josep Rull, Salvador Illa y Jaume Collboni. Este año, la ceremonia estará vinculada también al Milenario de las Asambleas de Pau i Treva y contará con diferentes actuaciones musicales y culturales.

A las 21 horas, Illa pronunciará desde el Palau de la Generalitat su tradicional mensaje institucional de la Diada, que podrá seguirse a través de los medios públicos catalanes y los canales digitales del Govern.

Ya el viernes 11, a las 9 horas, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral ante el monumento a Rafael Casanova, con la presencia de instituciones, partidos y entidades.

El acto central de la Diada llegará a las 20 horas en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC). La programación girará alrededor del 50º aniversario de la recuperación pública de la Diada y combinará música, danza y otras disciplinas artísticas, con nombres como Joan Dausà, Sopa de Cabra o Andrea Motis.

Numerosos museos, edificios institucionales y espacios históricos de Barcelona abrirán gratuitamente el viernes 11. El Palau de la Generalitat podrá visitarse de 11 a 17 horas, con inscripción previa, mientras que el Parlament de Catalunya abrirá de 11 a 19 horas, sin necesidad de reserva.

También tendrán jornadas de puertas abiertas el MNAC, de 10 a 14 horas; el Museu d'Història de Catalunya y el Museu d'Arqueologia de Catalunya, de 10 a 14.30 horas. A ellos se suman otros espacios como El Born, el Palau Robert, el Palau Güell o el Centre Excursionista de Catalunya, que este año celebra además sus 150 años de historia.

El paseo de Lluís Companys, junto al Arc de Triomf, volverá a concentrar buena parte del ambiente festivo de la jornada. Òmnium Cultural instalará desde las 10 horas el MerCAT, una feria con empresas, entidades y proyectos vinculados al país, y celebrará a las 12 horas su acto político central.

Tras la manifestación llegará la música. DJ Trapella abrirá los conciertos a las 19 horas y La Gossa Sorda actuará a las 21.30 horas como gran cabeza de cartel. El grupo valenciano ha regresado este 2026 a los escenarios después de una década de ausencia. La 24ª Festa per la Llibertat terminará a las 23.45 horas con DJ K-ZU, que vuelve a participar en la celebración después de hacerlo también el año pasado.

La ANC, Òmnium Cultural, el Consell de la República, la AMI, la Intersindical y el CIEMEN convocan conjuntamente la manifestación de este año bajo el lema 'Hi soc. Hi som. Independència'. La movilización volverá a tener un formato descentralizado, con marchas en Barcelona, Girona y Amposta, y girará alrededor de dos conceptos: 'Present' y 'Futur', con los que las entidades quieren vincular las reivindicaciones actuales con su objetivo de independencia.

En Barcelona, la manifestación comenzará a las 17.14 horas y estará dividida en dos columnas. Una partirá de Gran Via con Casanova y avanzará hacia plaza Universitat y ronda Universitat, mientras que la otra saldrá de Via Laietana, junto a la plaza de la Catedral, y continuará por ronda Sant Pere. Las dos columnas confluirán en la plaza de Catalunya, donde tendrá lugar el acto político final de la movilización.

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En Girona, la marcha partirá también a las 17.14 horas desde la plaza de Catalunya y terminará en La Copa. En Amposta, en cambio, habrá dos columnas que acabarán confluyendo en el puente colgante de la ciudad.