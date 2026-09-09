Feijóo acusa a Sánchez de intentar "manipular el censo" y el presidente a la derecha de "cercenar el derecho al voto"

El Congreso celebró este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del curso político, en la que el presidente Pedro Sánchez se enfrentó a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Gabriel Rufián con la 'ley de nietos', el informe PISA y la crisis de Ceuta como asuntos principales. El líder de la oposición se refirió a la suspensión cautelar de los efectos electorales de la disposición sobre la nacionalidad a hijos de exiliados en la ley de memoria democrática realizada este martes por el Tribunal Supremo (TS), que a su juicio demostraría la intención del Gobierno de "manipular el censo", algo que según vaticinó, "tampoco le va a salir bien".

En su réplica, Sánchez acusó al Partido Popular (PP) y Vox de tratar de "cercenar el derecho al voto" de las personas que obtienen la nacionalidad española gracias a esa norma. Ambos terminaron sus intervenciones retándose a una próxima cita electoral. "Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas", le espetó Feijóo al jefe del Ejecutivo, quien contestó afirmando que habría elecciones el año que viene, aunque en un lapsus que levantó un gran rumor en el hemiciclo habló primero de que serían "en 2026", y que las ganaría el PSOE.

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