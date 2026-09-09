Compromís presiona para citar a Sánchez en la comisión de la dana del Congreso antes del 29-O

La comparecencia de este martes de la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, dejó en la sala de prensa cierta sensación de 'déja vu'. Señaló que el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, volverá a ser citado en la comisión de la dana y que será de los primeros cuando se retomen los trabajos, que debería volver a ser llamado Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y cuando todo podía ir por la línea de lo previsible agregó: también deberán acudir Pedro Sánchez y sus ministros antes del 29 de octubre, fecha del segundo aniversario de la tragedia.

"Es imprescindible que antes de que se cumplan dos años el Gobierno acuda a la comisión de investigación", expresó Micó que admitió que se han hecho "cosas muy bien, como contener una posible crisis sanitaria", pero también "cosas muy mal, como volver a construir íntegramente edificios que se inundaron exactamente en el mismo sitio". Y por si quedaba alguna duda en a quién se refería sobre "el Gobierno" indicó: "No podemos llegar a noviembre y que por la comisión de investigación no hayan pasado los principales ministros ni el presidente del Gobierno".

Sus exigencias se quedaron ahí, pero prometen abrir la Caja de Pandora que acabó siendo la chispa por la que la diputada valencianista, afiliada en el Més (antiguo Bloc) está hoy adscrita al Grupo Mixto mientras su compañero de candidatura y coalición, Alberto Ibáñez, representante de Iniciativa, sigue en el Grupo Plurinacional Sumar. Esa separación puso contra las cuerdas a Compromís, una tensión de la que parece haberse repuesto (nada como una buena expectativa electoral para hacer las paces), pero que afronta semanas clave ante los pasos que se tendrán que dar para configurar las candidaturas, siempre momentos de tensión internos.

"Lo pediré mañana"

La petición de Micó supondría un acelerón al plan de trabajo que finalmente quedó dividido en dos partes: la centrada en lo ocurrido el 29-O, con mayoría de cargos de la Generalitat Valenciana al ser la competente en Emergencias aunque con responsables gubernamentales como Pilar Bernabé, y otra en la reconstrucción. De la primera aún faltarían expertos y alcaldes de poblaciones afectadas, aunque la dirigente valencianista reclama avanzar para que acudan antes del 29 de octubre ministros como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la de Defensa, Margarita Robles, pero también Sánchez.

Carlos Mazón comparece ante la comisión de la dana en el Congreso, el 17 de noviembre de 2025. / Ananda Manjón/ Europa Press

En cualquier caso, las tareas de investigación de la comisión deberían finalizar el próximo mes de noviembre para poder presentar las conclusiones en el plazo que marca la normativa con la que se aprobó. Todo coincidirá cerca del segundo aniversario de la tragedia que dejó 232 víctimas mortales y cientos de lesionados, el próximo 29 de octubre.

La inclusión del nombre de Sánchez provocó la citada gran crisis primero entre Sumar y el PSOE y luego dentro del conglomerado que lideró Yolanda Díaz. "Lo pediré mañana (por este miércoles) en la mesa de la comisión y lo seguiré pidiendo cada día en la comisión y no cierro ninguna posibilidad de acuerdo para que esto suceda; el Gobierno también debe dar explicaciones", indicó Micó dejando así la puerta abierta a unirse a una hipotética mayoría de la derecha para forzar la citación al presidente del Gobierno.

El 'bumerán' Mazón

La mesa de la comisión se reunirá este miércoles para decidir los primeros pasos del curso. La última sesión fue el 22 de junio y comparecieron la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el exdirector general de Emergencias de la Generalitat, Alberto Javier Martín Moratilla. Según Micó, la reunión de este miércoles servirá para llamar a comparecer al expresident Mazón y también Mompó. La citación a Mazón sería después de su escrito de exculpación presentado la semana pasada a la causa por parte de su abogado descargándose cualquier responsabilidad sobre los fallecimientos producidos el día de la dana.

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Desde que Mazón acudió a la Cámara Baja en noviembre de 2025, hace casi un año, ha habido novedades en el curso de la investigación que le salpican. Así, en su previsible comparecencia, a la que estaría obligado a acudir, el expresident no solo tendrá que responder por las dudas de los diputados surgidas a raíz de su escrito sino también, entre otras cosas, por los wasaps del grupo del Consell que se conocieron en junio tras aportarlos la vicepresidenta Susana Camarero a la causa de la dana.

Fuente: Levante - EMV