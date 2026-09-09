Educación
Illa comparecerá el 23 de septiembre en el Parlament para dar explicaciones por el fiasco de las pruebas PISA
La exclusión irregular del alumnado con dificultades del informe PISA 2025 dispara los resultados en Catalunya
España se hunde en el informe PISA: los alumnos pierden un curso lectivo en competencia lectora y casi otro en matemáticas
El president de la Generalitat, Salvador Illa, dará finalmente explicaciones sobre la exclusión de Catalunya del informe PISA en el Parlament el próximo 23 de septiembre. Así lo ha acordado este miércoles la Junta de Portavoces de la Cámara catalana, después de recibir la petición del propio president y también de varios grupos: Junts, ERC, Vox, Comuns y la CUP. Illa comparecerá finalmente en un pleno específico, sin ningún otro punto del orden del día, y que tendrá lugar una semana antes del Debate de Política General, que habitualmente es la primera cita parlamentaria del curso político.
Los posconvergentes trataron de forzar que compareciera antes del parón veraniego, pero la solicitud no salió adelante por la oposición del PSC y de los socios del Govern, que alegaron que era mejor esperar a septiembre para que el president tuviera ya a disposición los resultados de la investigación interna solicitada.
Sí dio explicaciones entonces en comisión parlamentaria la consellera Esther Niubó, aunque no consiguió convencer a ninguno de los grupos de la oposición, que le pidieron la dimisión, ni tampoco a sus socios parlamentarios. Tras la pausa veraniega, Niubó trató de saldar la crisis con el cese de la secretaria general de Educación, Teresa Sambola, y la apertura de tres expedientes. Sin embargo, la respuesta del departamento tampoco logró satisfacer a la oposición, que sigue tachando la exclusión de Catalunya de estas pruebas como un hecho "grave".
El informe internacional PISA, que se realiza a los alumnos de 4º de la ESO cada tres años, arroja resultados especialmente preocupantes en comprensión lectora entre los alumnos españoles, con una caída equivalente al retroceso de un curso escolar. No obstante, no se puede comparar si el escenario es peor o mejor en Catalunya, porque la comunidad eximió a más de un 23% de los estudiantes que formaban parte de la muestra por tener problemas de aprendizaje, cuando solo está permitido excluir como máximo al 5%.
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