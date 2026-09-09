Crisis de Ceuta, última hora en directo: El Gobierno desclasifica hoy los documentos secretos de la entrada masiva y entrevista a Sánchez

El PP critica el "campamento" de migrantes en el puerto de Ceuta y Puente aclara que "una carpa no es una edificación"

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido su decisión de instalar carpas en el puerto de Ceuta para atender a los migrantes frente a las críticas del PP y ha asegurado que "una carpa no es una edificación".

Así se ha pronunciado este martes en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora del PP Cristina Díaz Moreno, quien ha criticado que haya "impuesto la instalación de un campamento de inmigrantes en el puerto de Ceuta" pese a los "informes técnicos y jurídicos" en contra.

La senadora 'popular' ha dicho que "es cierto que el terreno se lo cedió la ciudad" pero ha precisado que "después de ver los informes técnicos y jurídicos le dijeron que no". Además, ha insistido en que el artículo 72 de la normativa "no le permite el uso habitacional".