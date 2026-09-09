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Crisis migratoria
Crisis de Ceuta, última hora en directo: El Gobierno desclasifica hoy los documentos secretos de la entrada masiva y entrevista a Sánchez
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
El Gobierno desclasifica hoy 40 documentos relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta
El Gobierno desclasificará este miércoles unos 40 documentos, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos. La ministra portavoz, Elma Saiz, avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen "nada que esconder".
Pedro Sánchez será entrevistado este miércoles en el programa 'Mañaneros' de TVE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será entrevistado este miércoles, 9 de septiembre, en el programa 'Mañaneros' de TVE, según ha informado la corporación. La entrevista será a las 11.00 horas desde los estudios de Prado del Rey y será conducida por los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomeras. La cita llega poco después de la primera entrevista que concedió Sánchez en Cadena Ser tras la crisis migratoria de Ceuta y de su comparecencia en el Pleno del Congreso del pasado jueves 3 de septiembre para informar de la situación en la ciudad autónoma.
Juan José Fernández
La fuerzas de seguridad acumulan miles de imágenes de caras de los migrantes de la avalancha en Ceuta
Las fotos y vídeos se procesarán de cara a futuros controles de fronteras y para trazabilidad de delitos.
Juan José Fernández
El Gobierno tendrá que ocultar detalles clave en los papeles de Ceuta que desclasifique
Se espera la liberación de 40 documentos que circularon entre el 1 de julio y el 1 de agosto, con los papeles del CNI como punto principal de atención.
Iván Gil
El Gobierno alerta de un ‘contagio’ alemán por el discurso antiinmigración con Ceuta: “El cazo lo pone Vox”
En Moncloa cuestionan la “deslealtad” del PP y avisan ante el auge de la ultraderecha en las regionales de Alemania que “la polarización beneficia a la extrema derecha”.
Pilar Santos
El Rey convoca a Robles y la cúpula militar para analizar la situación en Ceuta en plena polémica por la gestión del Gobierno
La Zarzuela ha informado este martes por la tarde de la reunión que el jefe del Estado mantuvo el lunes.
El PP critica el "campamento" de migrantes en el puerto de Ceuta y Puente aclara que "una carpa no es una edificación"
El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido su decisión de instalar carpas en el puerto de Ceuta para atender a los migrantes frente a las críticas del PP y ha asegurado que "una carpa no es una edificación".
Así se ha pronunciado este martes en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora del PP Cristina Díaz Moreno, quien ha criticado que haya "impuesto la instalación de un campamento de inmigrantes en el puerto de Ceuta" pese a los "informes técnicos y jurídicos" en contra.
La senadora 'popular' ha dicho que "es cierto que el terreno se lo cedió la ciudad" pero ha precisado que "después de ver los informes técnicos y jurídicos le dijeron que no". Además, ha insistido en que el artículo 72 de la normativa "no le permite el uso habitacional".
El centro de crisis 24 horas de Ceuta ha atendido a 12 mujeres, 9 menores, desde la entrada de migrantes, según Redondo
El centro de crisis 24 horas de Ceuta ha atendido a 12 mujeres, nueve de ellas menores de edad, desde la entrada masiva de migrantes desde Marruecos del pasado 30 y 31 de julio, según ha informado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Así lo ha apuntado Redondo este martes en el Pleno del Senado, en el marco de su intervención en respuesta a una interpelación de la senadora del PP Nidia María Arévalo para informar "sobre la situación de extrema gravedad que viven las mujeres y los menores en Ceuta por el incremento de las agresiones sexuales".
Vivas pide una respuesta contundente de la UE a Marruecos por usar la política migratoria para "axfixiar" Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha exigido a la Unión Europea "una respuesta contundente" a Marruecos por utilizar la política migratoria y fronteriza para "hostigar" y "asfixiar" a la ciudad autónoma, acusando a Rabat de ser responsable por acción y omisión de la entrada masiva de personas de forma irregular el pasado mes de julio.
"No se puede negar que Marruecos, por dos veces, ha utilizado el control fronterizo y ha utilizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, de España y de Europa", ha asegurado Vivas durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo. "No se puede consentir", ha insistido el presidente, respaldado por el eurodiputado popular español, Javier Zarzalejos, que preside la comisión de interior de la Eurocámara.
El rey examinó este lunes con Robles y altos mandos militares la defensa en Ceuta
El rey se reunió este lunes con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, y el comandante general de Ceuta, Luís Fernández Herrero, para examinar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la Defensa.
Según ha informado este martes la casa real en su cuenta oficial de X, la reunión de Felipe VI con la ministra, el Jemad y los mandos operativos de defensa, se produjo ayer, lunes, un mensaje al que acompaña una fotografía del encuentro.
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