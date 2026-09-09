Junts acusa a Illa de "perder el control" de la seguridad y de la conselleria de Interior tras la dimisión de Trapero

Si este martes la polémica estaba en la conselleria de Educació, por no haber conseguido levantar la huelga del primer día de curso, este miércoles la tormenta se ha trasladado a Interior. El motivo, en este caso, es la dimisión del director general de la policía, Josep Lluís Trapero, justo el día en que tenía que anunciarse la remodelación del cuerpo policial por la jubilación de Miquel Esquius, jefe de los Mossos.

Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. El primer partido en pronunciarse ha sido Junts, que ha acusado a Illa de haber "perdido el control de la seguridad y también del Departamento de Interior". "La inseguridad crece en las calles y el caos se instala en Interior. El Govern no tiene a nadie al volante", ha alertado el portavoz de los posconvergentes en la Cámara catalana, Salvador Vergés, en un apunte en las redes.

Pero las críticas no se han quedado solo en la bancada de la oposición. También los socios han reaccionado con contundencia. "Nueva semana y nueva crisis. El Govern vive instalado en la provisionalidad", ha recriminado la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, que a pesar de ello ha celebrado la marcha de Trapero.

"Es una buena noticia. Confiamos en que los cambios en la Dirección General de la Policía y en la jefatura de los Mossos supongan cambios efectivos para garantizar el derecho a la protesta y mejorar la percepción de seguridad en nuestro país", ha sostenido.

Trapero llevaba tiempo señalado tanto por la oposición como por los socios parlamentarios del Executiu, especialmente después de la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores. De hecho, el Parlament aprobó pedir su cese el pasado mes de mayo, con los votos favorables de Junts, ERC, Comuns y CUP, tras la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores.

El Govern ya ha presentado a los sustitutos de Trapero y Esquius. El nuevo director general de la policía es Ferran López, el hombre que tomó las riendas del cuerpo durante la suspensión de la autonomía en 2017, mientras Sílvia Catà sustituye a Esquius y se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo.

Noticias relacionadas

La dimisión de Trapero llega una semana después de que también dejara el cargo el hasta ahora secretario general de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya, Tomàs Carrión.