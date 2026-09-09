Cádiz, Jerez o Puerto Real: los objetivos de Adelante Andalucía en las elecciones municipales de mayo

"Vamos a ganar la Alcaldía de Cádiz". Así de claro ha sido el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, al plantear la estrategia de su formación política de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Aunque los andalucistas son conscientes de la dificultad que supondrá igualar los resultados a los de las autonómicas, tienen claro que su representación cambiará de forma drástica.

Adelante tiene claro que su peso ya no se limita a las provincias de Cádiz o Sevilla, donde históricamente han recibido más apoyos. De hecho, la formación han confirmado que tendrá candidaturas en todas las localidades de más de 100.000 habitantes de la comunidad autónoma. Además, sostienen que su crecimiento va a ser una sorpresa en muchos municipios, incluso en provincias donde no tienen diputados.

Pese a todo, Cádiz sigue siendo su gran bastión. En el Ayuntamiento que dirigió José María González, Kichi, los andalucistas tienen seis concejales, el municipio en el que obtuvieron mayor representación en 2023. En las andaluzas, en la capital gaditana el porcentaje de votos a los andalucistas alcanzó el 23,94%, siendo la segunda fuerza política (tras el PP). Esto da alas para reeditar los resultados del 2019.

Una de las sorpresas de los andalucistas en las autonómicas fue Puerto Real. Adelante se quedó a 500 votos de ser la fuerza más votada, solo adelantada por el PSOE y sumó uno de cada cuatro apoyos. El dato es relevante, ya que la fuerza que lidera el gobierno de la localidad, con el apoyo de los andalucistas, es la coalición de izquierdas que representa Por Andalucía, se quedó en el 9,09% de los votos.

Los andalucistas apuntan también a Jerez, donde nació su líder, como una localidad en la que hacerse fuertes. Allí, podrían tener que enfrentarse al que fuese alcalde de la ciudad, Pedro Pacheco, de ideología andalucista y que ha anunciado su voluntad de concurrir a las elecciones si obtiene el indulto. "Adelante va a estar en Jerez", ha confirmado García, que confía en quitarle el bastón de mando a la popular María José Díaz Pelayo.

En la rueda de prensa que ha ofrecido el líder andalucista este lunes, ha evitado nombrar más ciudades además de Cádiz. "Como digamos algunos se nos quedan muchos fuera", explicó. Desde el partido sostienen que "el crecimiento en estos años ha sido bastante homogéneo en casi todas partes", algo que sustentan en sus seis diputados. Aun así, creen "que se notará especialmente en todas las capitales y ciudades grandes".

En noviembre se conocerán los nombres de los candidatos

Entre las grandes ciudades en las que los andalucistas podrían ver crecer sus apoyos en Dos Hermanas, la ciudad con más habitantes que gobiernan los socialistas en la comunidad autónoma. Los votantes nazarenos fueron de los que más apostaron por la joven formación fundada por Teresa Rodríguez el pasado 17 de mayo. En concreto, el 15,37% de los votos de la ciudad sevillana tenían el logo de Adelante.

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Las primeras dudas se despejarán en el mes de noviembre. La permanente andalucista ha establecido el 10 de octubre como fecha para celebrar la conferencia municipalista que cerrará las principales líneas y candidaturas. Tras esta cita, las asambleas municipales deberán conformar sus equipos, que se darán a conocer en noviembre. Ya en febrero será el momento de aquellas asambleas que se fundaron tras las elecciones autonómicas.