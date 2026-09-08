Illa reivindica el carácter "abierto" de Catalunya: "Nunca hemos avanzado desde el repliegue"

"Nuestra historia demuestra que nunca hemos avanzado desde el repliegue o el aislamiento, Catalunya siempre ha sido abierta". Así ha continuado profundizando el president Salvador Illa en el carácter inclusivo del catalanismo a las puertas de una Diada especialmente marcada por el auge de la extrema derecha ante el nuevo ciclo electoral que afrontará el curso político. Lo ha hecho durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Generalitat al cocinero Ferran Adrià y a la doctora en física Caterina Biscari este martes en el Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat.

Se trata de la máxima distinción que otorga la institución. El president ha reivindicado que tanto en la cocina de El Bulli, desde donde Adrià revolucionó la cocina de vanguardia, como en el Sincrotón ALBA, infraestructura científica que Biscari ha dirigido durante 14 años, ha quedado claro que el talento tiene "mil y una nacionalidades", por lo que ha defendido una Catalunya de "raíces profundas y ventanas abiertas". Un carácter que, ha dicho, tiene que seguir marcando la identidad de los catalanes.

El president ha recordado cómo Adrià pasó de ser un joven que vivía en L'Hospitalet de Llobregat y que en los años 80 fregaba platos en un restaurante en Castelldefels a convertirse en uno de los cocineros más reconocidos a escala mundial. En el caso de Biscari, nacida en Sicilia, ha rememorado su formación pasando por ciudades como Nápoles, Madrid o Ginebra hasta llegar a Cerdanyola del Vallès para ponerse al frente de la "revolución científica" del Sincrotón. Siguiendo su ejemplo, Illa ha defendido una Catalunya que crea "en sus propias capacidades" para transformar "las dificultades en oportunidades".

Generosidad y ciencia

La receta de Adrià para ello es la "generosidad" en el ámbito de la innovación: "Cuando compartes, haces mejor a tu sector". El cocinero ha reivindicado Catalunya como "el mejor país del mundo", además de admitir que se siente querido por el país al haber recibido este reconocimiento. "Necesitamos más que nunca la ciencia para construir un futuro sostenible", ha defendido Biscari, que ha agradecido cómo la ha acogido Catalunya hasta el punto de sentir "pertenencia, gratitud y una historia compartida".

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Al acto de entrega de las Medallas de Oro han acudido el president del Parlament, Josep Rull, y los expresidentes de la Generalitat Pere Aragonès, Artur Mas, José Montilla y Jordi Pujol, además de varios consellers del Govern y una nutrida representación de los partidos catalanes.