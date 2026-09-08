Los partidos catalanes ven "grave" no conocer el estado de la educación por el error en PISA y presionan a Illa para que comparezca

Los partidos de la oposición, incluidos los socios de investidura de Salvador Illa -ERC y Comuns-, han salido este martes en tromba a cargar contra los resultados recién conocidos de las pruebas PISA 2025, cuya traducción no tiene validez en Catalunya debido a un error en la ejecución de los exámenes, y contra el Govern de Illa, que ha visto convocada una huelga docente el primer día de regreso a las aulas. Como mínimo, ante el terremoto que sacude a la comunidad educativa, exigen que el president dé explicaciones en el Parlament cuanto antes.

El informe internacional PISA, que se realiza a los alumnos de 4º de la ESO cada tres años, arroja resultados especialmente preocupantes en comprensión lectora entre los alumnos españoles, con una caída equivalente al retroceso de un curso escolar, si bien no se puede comparar si el escenario es peor o mejor en Catalunya. "La situación es alarmante, es la prueba de la irresponsabilidad de quienes nos quieren normalizados y resignados en la dependencia española y en un sistema que no busca formar ciudadanos críticos", ha escrito en X el presidente de Junts, Carles Puigdemont.

La principal crítica de los partidos, que ya vienen expresando desde el lunes, tiene una doble vertiente. Por un lado, reprochan a Illa que no haya intentado reconducir durante el verano el conflicto con los docentes, después de que el curso pasado terminara ya en pie de guerra y con la amenaza de complicar el inicio del nuevo curso. Por otro, siguen explotando políticamente el error interno en las pruebas PISA, que ha provocado, por el momento, el cese de la número dos de la Conselleria d'Educació i FP.

Junts, PP, Vox y la CUP consideran insuficiente esta decisión y mantienen su exigencia de que dimita la titular del Departament, Esther Niubó, que ya dio explicaciones por este asunto en el Parlament antes del verano y fue reprobada por la Cámara catalana. ERC y Comuns, en cambio, evitan por ahora elevar la presión hasta el punto de reclamar su cese, pero presionan a Illa para que mueva ficha ya sobre este asunto, tomando decisiones inmediatas.

Los socios esquivan la petición de dimisión

La portavoz republicana en el Parlament, Ester Capella, ha rebajado el tono respecto a las declaraciones que hizo el lunes la secretaria general, Elisenda Alamany, y se ha limitado a señalar que es una "mala señal" empezar el curso con una huelga. Alamany había reprochado a Illa haberse "ido de vacaciones" sin resolver el conflicto y haberlo dejado "pudrir".

Sobre una posible petición de dimisión de Niubó, Capella ha dejado claro que ERC quiere esperar a que el president comparezca en el Parlament para rendir cuentas sobre el fiasco de las pruebas PISA y a conocer el resultado del expediente interno que debe dilucidar qué fue lo que falló. Una fecha de comparecencia que se conocerá el miércoles, tras la reunión de la junta de portavoces, y que previsiblemente tendrá lugar a finales de mes. "Las responsabilidades se deben asumir. Si las explicaciones de Illa no son suficientes, ERC pedirá lo que haga falta. Alguien no hizo lo que tocaba hacer. Del expediente no sabemos nada de lo que realmente falló y la responsabilidad no puede quedar siempre circunscrita a cargos técnicos”, ha declarado la portavoz de ERC.

Un acuerdo de país

Capella considera "grave" no poder contar con una "herramienta fundamental" como PISA para conocer el estado de salud de la educación en Catalunya, aunque ha puesto el foco en cómo afrontar la crisis educativa. En este sentido, ha vuelto a poner sobre la mesa, en línea con lo que también reclaman el Govern, Junts, Comuns y la CUP, un acuerdo de país sobre esta cuestión, al que todos aseguran estar dispuestos a sumarse.

"Necesitamos un horizonte a diez años vista, con objetivos, que estabilice el sistema y permita definir resultados medibles. Es imprescindible un acuerdo de país con Govern, Parlament, sindicatos, comunidad educativa y sociedad", ha insistido Capella, poco después de que Niubó anunciara la apertura de un debate "más allá de los sindicatos" para definir el modelo educativo de Catalunya de la próxima década. Está por ver si todos los actores logran finalmente acercar posiciones.

La primera huelga del curso

Entre los partidos y los dos socios de investidura ha sentado especialmente mal la petición que hizo esta semana el president a los docentes de conceder una tregua -un "paréntesis"- para negociar la crisis educativa. "Es el momento de que sea el Govern el que, en lugar de pedir treguas, se ponga las pilas, actúe y reaccione", ha espetado la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, durante una atención a los medios en Badalona.

PP y la CUP, en sus respectivas ruedas de prensa en el Parlament, han mantenido el tono crítico contra Illa. La portavoz de los populares, Lorena Roldán, ha vuelto a reprochar al president que no haya gestionado la crisis durante las vacaciones -"se ha dedicado a inaugurar eclipses", ha ironizado- y ha tachado de "fraude" al Govern de Illa por su "incapacidad" para resolverla.

Noticias relacionadas

La CUP, pese a mantener una visión del modelo educativo prácticamente opuesta a la del PPC, también ha hablado de "fracaso" tanto del sistema educativo como de la gestión del Executiu. "La consellera Niubó debe dimitir. Lo que hace falta es garantizar las conquistas que se han prometido y aprovechar la fuerza para abordar todo lo que el Govern continúa evitando: la crisis estructural de la educación pública, que necesita una respuesta estructural", ha afirmado Pilar Castillejo, presidenta del grupo parlamentario de la CUP.