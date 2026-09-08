Muere a los 80 años Josep Grau, exconsejero de Agricultura y exalcalde de Mollerussa

El exconsejero de Agricultura y exalcalde de Mollerussa Josep Grau ha muerto este martes por la tarde a los 80 años, según ha confirmado el consistorio de la capital del Pla d'Urgell. Nacido en la misma ciudad el 8 de noviembre de 1945, fue consejero entre 1999 y 2003 y alcalde entre 1987 y 1999.

También desempeñó otros cargos de responsabilidad, como presidente de la Diputación de Lleida entre los años 1990 y 1999 o presidente de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) entre 1996 y 1999. También fue diputado en el Congreso entre 1993 y 1994. El Ayuntamiento de Mollerussa, con el alcalde Marc Solsona al frente, ha lamentado «profundamente» el fallecimiento y ha agradecido los años de dedicación de Grau al municipio.

Grau inició su trayectoria política municipal en 1983, cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Mollerussa por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Cuatro años más tarde, después de las elecciones municipales de 1987, asumió la alcaldía, que revalidó en los comicios de 1991 y 1995 al frente de las candidaturas de Convergència i Unió (CiU).

Los tres mandatos de Grau coincidieron con un periodo de transformación de Mollerussa. En 1988 se creó oficialmente la comarca del Pla d'Urgell y la ciudad afrontó el reto de consolidar su capitalidad y dotarse de las infraestructuras, los servicios y los equipamientos necesarios para asumir este papel territorial.

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También coincidieron con un crecimiento urbanístico, económico y demográfico, así como con la modernización del tejido urbano y de los servicios públicos. Se impulsó el desarrollo de nuevos sectores residenciales e industriales que permitieron ampliar la ciudad y dar respuesta a su crecimiento. El consistorio también destaca el impulso de la Fira de Mollerussa y la consolidación de la Fira de Sant Josep.