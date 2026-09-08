El PP evita reprobar los insultos de Mompó y Morant remarca: "He sido víctima de una agresión machista"

"No voy a disculparlo, le pido responsabilidades". Es la exigencia trasladada este lunes por parte de la líder del PSPV, Diana Morant, al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, cuatro días después de que este le insultara por redes sociales tildándola de "lameculos" y asegurando que no valía "para nada". "He sido víctima de una agresión machista por parte de un presidente de la Diputación", ha añadido dejando claro que no es un asunto ante el que el transcurrir de las horas vaya a suponer pasar la página.

Las críticas de Morant al asunto no han tenido el mismo reflejo ante los micrófonos por parte del síndic del PP en las Corts, Fernando Pastor, primer dirigente de los 'populares' que se manifiesta en público al respecto. Pastor ha admitido que "no es necesario ni recomendable llegar al insulto", pero ha desviado la atención hacia declaraciones previas de la ministra de Ciencia, recordando que habló de Alberto Núñez Feijóo como un nazi o algunas declaraciones de Óscar Puente "el ministro del insulto" sin que los socialistas dijeran nada.

"Diana Morant, la misma que hoy se rasga las vestiduras, es la misma que llamaba a Feijóo y Llorca “Hitler” y nazis", ha expresado Pastor que ha añadido que ve a la candidata del PSPV "fuera de sí". "Creo que el PSOE y el PSPV han entrado en una espiral peligrosa de señalamiento contra quienes no piensan como ello", ha añadido sumando a los ejemplos de insultos y calificativos despectivos recibidos cuando Joan Baldoví, síndic de Compromís, le dijo "puto maleducado" en una junta de portavoces "y el PSPV ni pestañeó".

"Agresión machista"

Las palabras de Pastor llegaron después de que Morant compareciera en la sede de los socialistas valencianos. La convocatoria no era por los insultos de Mompó, motivo por el que celebró el sábado una rueda de prensa la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, junto a mujeres de la formación, pero la cuestión ha sido inevitable. Y ante ella, la secretaria general de la formación ha sido contundente, denunciando ser víctima "de una agresión machista por parte de un presidente de la Diputación de Valencia" y dejando la puerta abierta a futuras acciones "políticas" contra el dirigente popular.

La líder del PSPV, de hecho, ha rechazado cualquier tipo de disculpa (que tampoco ha llegado por parte de Mompó) y le ha pedido "responsabilidades". Cuáles están aún por concretar, pero la dirigente socialista ha reiterado lo anunciado el sábado por Bernabé: que el PSPV reunirá al Consell de les Dones del partido y ahí se valorarán las "propuestas" de cómo actuar ante este tipo de situaciones. "Las mujeres tienen voz propia y yo voy a escuchar a las mujeres de mi partido, el resultado de ello anunciaremos medidas", ha indicado.

Sobre la mesa podría situarse una hipotética moción de censura en la corporación provincial, una vía que solo tendría como posibilidad de salir adelante el apoyo de Ens Uneix. Su representante en el pleno es Natàlia Enguix, vicepresidente de la diputación y responsable del área de Igualdad. Morant no ha ahondado en ello, pero previamente, en las Corts, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, tras mostrarle apoyo a la líder socialista, sí que ha señalado que quien ostenta las competencias de Igualdad en la corporación podrían "hacerlo dimitir".

Un "calentón"

A la espera de la decisión de este órgano, Morant ha cargado contra el insulto de Mompó. "Me parece un calentón", ha indicado, señalando a su vez que el motivo de este es porque su tuit previo, en el que le afeaba que la diputación avisara a sus trabajadores el día de la dana para que se fueran a casa pero no hiciera un llamamiento más amplio a la población, "le dolió por diferentes razones: porque se siente atrapado entre sus versiones de la dana y porque está nervioso al querer jugar la partida de la Comunitat Valenciana".

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De hecho, dentro de estas posibilidades de que Mompó sea el candidato del PP a la Generalitat, ha señalado que los 'populares' están "en sus juegos del hambre y esa rabia la volcó contra mí". Así, ha indicado que su preocupación no es tanto que ocurra en las filas de los 'populares', sino que ese tipo de personas "utilice ese lenguaje (en referencia al insulto) en su casa". Es un comportamiento que, ha añadido, "tiene que estar desterrado de la política".