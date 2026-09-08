Rueda de prensa en Ceuta
Marlaska dice que la lista de comunicadores elaborada por Interior no tiene fines espurios
Según el ministro, dicho informe es un documento de trabajo "interno"
EFE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que el informe elaborado por su departamento sobre periodistas no tiene "ninguna finalidad espuria" y corresponde a un documento de trabajo para saber qué se dice de la actuación y de la actividad del ministerio.
"No tiene ningún otro objetivo o finalidad al respecto", ha dicho Marlaska en rueda de prensa desde la Delegación del Gobierno en Ceuta, tras visitar el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros provisional habilitado en el polígono industrial de El Tarajal tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.
Marlaska ha sido preguntado por el informe después de que 'El Confidencial' publicara que Interior elaboró un dosier de profesionales de la información con fichas, fotografías y comentarios sobre su adscripción política.
Según el ministro, dicho informe es un documento de trabajo "interno", sin "ninguna finalidad espuria o de cualquier circunstancia", y ha argumentado que el Ministerio del Interior no realiza diferencias "ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento".
Marlaska ha subrayado que la única finalidad del documento es conocer qué se dice sobre el ministerio y realizar "una labor de comunicación dirigida en ese sentido", para trasladar el mensaje "en la forma que puede ser más correcta en cada momento" y "más eficaz".
"Es simplemente eso y ninguna otra finalidad", ha subrayado, al tiempo que ha defendido el respeto absoluto a la libertad de expresión y de información.
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