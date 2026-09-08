Junts avisa de que no aprobará el nuevo modelo de financiación si Catalunya no tiene "la llave de la caja"

La presión que ha ejercido tanto el Govern como ERC para tratar de convencer a Junts de que acceda a negociar sobre el nuevo modelo de financiación, de momento, no da frutos. Los posconvergentes no han modificado ni un milímetro su posición y mantienen que presentarán una enmienda a la totalidad cuando el texto llegue al Congreso. Así lo ha reiterado este martes el secretario general de la formación, Jordi Turull, que ha señalado que, si Catalunya no cuenta con "la llave de la caja", no habrá nada que negociar.

"¿Más vale esto que nada? Pues no, nos jugamos mucho. No podemos salir resignados de casa", ha defendido Turull en una entrevista en Catalunya Ràdio. En las últimas horas, la consellera de Economia, Alicia Romero, había advertido de que el concierto económico era imposible y había exigido a Junts no perder la oportunidad de dotar Catalunya con 4.700 millones de euros más. También lo hizo ERC cuando Elisenda Alamany tachó de "surrealista" e "incomprensible" que los posconvergentes se opongan a la nueva financiación y "se pongan de parte de los barones del PP y del PSOE".

Durante la entrevista, Turull ha replicado a Romero y ha asegurado que el concierto sería posible si los diputados del PSC en el Congreso presionaran en este sentido, y también ha criticado con dureza el acuerdo alcanzado por los republicanos. Justamente, ha usado los mismos términos que ERC cuando anunció inicialmente el acuerdo, aspecto que después decayó, y ha apuntado que la nueva financiación no servirá si Catalunya no tiene "la llave de la caja".

Eso sí, ha reiterado que la intención de la formación es presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo, en lugar de una enmienda de devolución, lo que permite la tramitación de la propuesta. Al decidirse por esta vía, la ley sigue viva en el Congreso, mientras que una de devolución, que se votaría de forma conjunta con las de PP y Vox, haría decaer la propuesta. Así pues, se podrán hacer enmiendas parciales para modificar el planteamiento actual, pero, a día de hoy, Junts mantiene que no dará su visto bueno final para que el nuevo modelo sea una realidad.

La propuesta aprobada este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que deberá empezar a tramitarse en el Congreso las próximas semanas, inyectaría 21.000 millones de euros a la financiación de las comunidades, de los cuales 4.700 millones los recibiría Catalunya.

Curso escolar

Por otra parte, Turull ha criticado que el curso escolar haya empezado con una huelga educativa y ha afeado al Govern haberse "ido de vacaciones" sin haber avanzado en las negociaciones con los docentes. "Todo el mundo sabía que hoy empezaba el curso escolar, pero el Govern se ha ido de vacaciones", ha sostenido, tras recordar que durante los meses de julio y agosto no ha habido diálogo. "El Govern lo que hizo en julio es una patada hacia adelante", ha rematado.

El número dos de Junts ha reiterado su apuesta por resolver la crisis educativa con "un gran acuerdo de país", y ha pedido abordar la cuestión con el conjunto de la comunidad, lo que incluye también familias y alumnos, y medidas concretas como la reducción de ratios, el empoderamiento de los docentes o más recursos económicos para la educación.

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Regreso de Puigdemont

Finalmente, preguntado por el eventual regreso del expresident Carles Puigdemont y su papel dentro del partido, Turull ha asegurado que su "liderazgo es indiscutible" y ha mantenido que las grandes decisiones de Junts se hablan con Waterloo. El secretario general del partido no ha querido entrar en especulaciones sobre cuando se le aplicará finalmente la amnistía, ya que ha recordado que hace dos años que la ley fue aprobada por el Congreso, y ha apostado por no esperar y tener el partido preparado para cuando su regreso se produzca. "El mejor favor que podemos hacer al presidente es que, cuando regrese, se encuentre con un proyecto político con una brújula definida", ha concluido.