Crisis migratoria
La jueza admite a Ceuta como acusación en la causa sobre la entrada masiva de migrantes
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido a la ciudad autónoma de Ceuta como acusación particular en la investigación que ha iniciado sobre la entrada masiva de migrantes a ese territorio los días 30 y 31 de julio.
La jueza, que ayer acordó abrir una causa al considerar que hubo una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país", acepta que Ceuta sea acusación por ser víctima de lo ocurrido.
"En este caso, la condición de perjudicado sin duda concurre, por los graves hechos que han tenido como víctima directa e inmediata a la Ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes", argumenta en un auto.
En la entrada irregular, en la que murieron en torno a 140 personas -83 en aguas españolas-, la magistrada ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.
Al abrir la investigación, la jueza aceptó la personación de todos los denunciantes como acusaciones populares, excepto la de Se Acabó la Fiesta, el partido de Luis Pérez, Alvise, si bien la condicionó a que abonen una fianza de 6.000 euros.
Entre estas acusaciones populares está el partido Iustitia Europa, que fue el primero en actuar, el PP o Vox, entre otras, así como la asociación Zeolandia, de defensa de los animales, la naturaleza y los derechos humanos que tiene entre su junta directiva a los perros Chispito, Chocolatina y Ladri, y a los gatos Bimbi y Oruga, según su página web.
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