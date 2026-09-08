Josep Vila: "Si Puigdemont regresa como presidente de un partido, la ANC no debe prepararlo. No seremos muleta de nadie"

Josep Vila (La Cellera de Ter, 1959) afronta su primera Diada como presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), jornada que espera que sea "de lucha democrática y pacífica" y que sirva para empezar a revertir la baja participación de los últimos años. Vila también avisa de que la entidad no preparará el regreso del expresident Carles Puigdemont si es un acto de partido y rechaza de forma contundente el nuevo modelo de financiación, a las puertas de que empiece a debatirse en el Congreso.

¿Qué le parece que el Govern celebre la Diada en Extremadura?

Illa pone el foco fuera de Catalunya para no abordar los problemas del país. Hay decadencia en muchos aspectos de la vida cotidiana, además de un importantísimo proceso de desnacionalización y un retroceso más que alarmante de la lengua. Más allá de agradecer la contribución de los extremeños, le pediría que se arremangue y aborde los problemas reales. Su gestión es pésima.

Illa pone el foco fuera de Catalunya (en Extremadura) para no abordar los problemas del país. Su gestión es pésima.

El año pasado se registró la cifra de participación más baja en la manifestación que organiza su entidad. ¿Esperan un cambio de tendencia?

Esperamos una participación más alta. Estamos esperanzados porque percibimos que el independentismo está ganando pulsión social. Después de unos años de mucha desmovilización y de muchas luchas internas, empezamos a pasar página.

¿Han acabado las batallas internas? Junts y ERC no tienen relación y ha aparecido un partido de extrema derecha...

Hay que diferenciar lo que es el independentismo cívico-social del político-institucional. Nuestro terreno es el primero, donde estamos dejando atrás esta etapa tan cainita, de tantos reproches y de tantas luchas internas.

El día antes de la Diada hay un acto en el Fossar de les Moreres donde puede haber enfrentamientos entre militantes de Aliança Catalana y de la izquierda independentista.

No queremos que el protagonismo se lo lleven rifirrafes violentos entre compañeros. No los amplificaremos. El gran grueso de la población irá con espíritu de lucha y combativo, pero de ninguna manera con intención de ejercer violencia. Hacemos un llamamiento a que sea una jornada de lucha democrática, pacífica y transversal a favor de la independencia. No es el momento de que el protagonismo lo cojan los partidos políticos, tienen todo el año para expresar sus planteamientos.

Por lo tanto, ¿los discursos de Aliança contra la inmigración no son bienvenidos?

Nuestra propuesta es respetuosa con los valores democráticos, con los humanos y absolutamente alejada de actitudes violentas. Con actitudes violentas se puede ocupar titulares, pero no se construye nada.

Josep Vila, presidente de la ANC, en la sede de El Periódico / Jordi Otix / EPC

¿Cuál es el mensaje que quieren trasladar con la manifestación?

Habrá dos columnas, una de presente y la otra de futuro. En la de presente queremos que se exprese el malestar docente, sanitario, el de los usuarios del transporte público... Hay muchos colectivos en lucha y queremos que tengan visibilidad. Y después está la del futuro, encabezada por colectivos jóvenes, que quiere simbolizar la Catalunya posible: un Estado independiente con los estándares de vida y de riqueza que el país es capaz de generar.

¿Por qué este protagonismo a los jóvenes?

Hay muchos indicadores de que el movimiento gana pulsión social, de que la gente vuelve a mirar la independencia como la única vía para salir de la decadencia. Y uno de ellos es que la gente joven quiere incorporarse a la lucha. Pero no queremos engañar a nadie: venimos de momentos bajos, el independentismo ha tocado fondo.

¿El regreso de Puigdemont? No creemos en momentos muy mágicos, que venga un Sant Jordi y que nos lleve a la independencia

El nuevo curso político podría estar marcado por el regreso de Carles Puigdemont. ¿Trabajan en este escenario?

Máxima prudencia: no nos fiamos en absoluto del Estado. No tenemos ninguna confianza en que los exiliados puedan volver. Pero si se produce, como entidad transversal, primero deberíamos saber cómo se produce el regreso. Si es como presidente de una opción política, la ANC no es quien debe prepararlo. Si lo hace como president de la República Catalana en el exilio, habrá que hablarlo. La ANC no debe ser la muleta de nadie.

Si volviera con el sombrero de president, ¿podría reavivar el movimiento?

Nosotros creemos en el 'momentum' de la gente, los grandes cambios solo se producen cuando una sociedad se organiza para llevarlos adelante. No creemos en momentos muy mágicos, que venga un Sant Jordi y que nos lleve a la independencia. Nuestro trabajo es liderar una sociedad civil organizada y crear las condiciones para no repetir los tropiezos del pasado.

¿Cómo creen que afectaría un Gobierno del PP y Vox?

Tradicionalmente, el sentimiento independentista ha aumentado en situaciones como esta. Pero creemos que con el Gobierno más progresista de la historia, según dicen en La Moncloa, los motivos para movilizarse ya son más que suficientes. ¿Se ha reducido el expolio fiscal escandaloso que sufrimos? En absoluto. Los motivos ya están ahí ahora.

Catalunya no renuncia a 4.700 millones de euros, renuncia anualmente a 25.000 millones. No creemos en el marco autonómico, ha fracasado estrepitosamente

Con el nuevo modelo de financiación, Catalunya recibiría 4.700 millones de euros más. ¿Se puede renunciar a ello?

El problema es que Catalunya no renuncia a 4.700 millones de euros, renuncia anualmente a 25.000 millones de euros. No creemos en este marco autonómico, ha fracasado estrepitosamente a lo largo de 50 años. España siempre acaba incumpliendo sus promesas, con gobiernos progresistas y también de derechas.

Estos 25.000 millones no está sobre la mesa, no hay mayoría en el Congreso.

No nos corresponde la gestión del marco autonómico, esto lo tienen que abordar los partidos políticos. No vamos a perder el tiempo con los engaños continuos del Estado español.

Josep Vila, presidente de la ANC, en la sede de El Periódico / Jordi Otix / EPC

De cara a las municipales, ¿harán algún llamamiento? ¿Apoyan pactos que incluyan a Aliança Catalana o el PSC?

La ANC adoptará su posicionamiento asambleariamente, en función del contexto. Queda un año. Y, en todo caso, tampoco es nuestra razón de ser. Lo que pedimos a los partidos es que vuelvan a colocar la independencia en el centro de las elecciones.

¿Cuál es la posición de la ANC sobre la cuestión migratoria? ¿Le preocupa la utilización que hace la extrema derecha?

Nos preocupa el fenómeno migratorio, y también nos preocupa tener los instrumentos para gestionarlo. Es básico que Catalunya pueda gestionar cómo se acoge, cómo se integra, cómo se acerca la lengua... No tenemos ni las competencias ni los recursos. Asistimos a un fenómeno sin poder reaccionar.

Entiendo que les preocupa no tener las competencias, pero ¿les preocupan también estos discursos de odio?

Todas las entidades que organizamos el 11 de septiembre abrazamos los valores democráticos y el marco de los derechos humanos. Todos los discursos de odio, vengan de donde vengan, nos preocupan y queremos luchar contra ellos.

¿Qué valoración hace de sus primeros meses como presidente de la ANC?

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Hemos iniciado un mandato con mucha cohesión interna. Tenemos propuesta y estamos animados. El 11 de septiembre empezaremos a dar pistas.