El Govern releva al director general de justicia juvenil

El Govern ha decidido relevar al director general de Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil de la Generalitat, Jesús María del Cacho Rivera, y este martes ha nombrado a María-Paz Vallès Creixell para que se haga cargo de esta responsabilidad con la vocación de iniciar una nueva etapa en este ámbito. Fuentes de la conselleria desvinculan el cambio del revuelo que ha causado el crimen de Manresa, por el que fueron detenidos dos menores con antecedentes.

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha manifestado su agradecimiento al hasta ahora director general, que regresa a su plaza como magistrado en el juzgado de menores de Tarragona, en una nota de prensa enviada tras la reunión del Consell Executiu. Su sucesora, Vallès, es abogada en ejercicio desde 2011 y está especializada en derecho procesal penal y en procesos de justicia restaurativa y resolución extrajudicial de conflictos.

Aunque en el Govern aseguran que el relevo estaba decidido desde hace semanas, Vallès asume la responsabilidad en un momento en que el debate sobre cómo se gestionan los jóvenes que tienen un historial delictivo se ha abierto a partir del crimen de Manresa. En este caso, los dos detenidos que participaron en los hechos, de 15 y 16 años, habían participado en otros actos violentos y estaban sometidos a medidas de libertad vigilada. La propia consellera de Interior, Núria Parlón, emplazó a analizar cómo puede ser que jóvenes menores, que tienen un futuro por delante, acaben cometiendo delitos tan graves.

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El president de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró este lunes en una entrevista a Catalunya Ràdio que está a favor de una "revisión permanente" de las políticas de seguridad o de los procedimientos que se siguen para abordar los casos de criminología juvenil, pero rechazó tomar decisiones "en caliente".