El Govern aspira a "mejorar" el modelo de financiación durante la tramitación de la mano de ERC y Junts

Aunque el Govern presuma de que el modelo de financiación acordado es muy beneficioso para Catalunya porque además de garantizar la ordinalidad podría aportar 4.700 millones de euros más a las arcas de la Generalitat, aspira a poderlo "mejorar" todavía más durante la tramitación en el Congreso. Por más que Junts haya alzado la voz para advertir de que si no se garantiza la llave de la caja está dispuesto a dejar caer la propuesta, el Executiu de Salvador Illa insiste en que hay pistas de aterrizaje en las que encontrarse, como la introducción del coste de la vida o de la población ajustada como una nueva variable en la fórmula para calcular el reparto de los recursos entre comunidades o la recaudación del 100% del IRPF por parte de la hacienda catalana.

Aunque este martes se haya aprobado el techo de gasto del año que viene, que alcanza los 43.191 millones de euros y que supone el primer paso para diseñar las cuentas de 2027, el Govern ha dejado claro que en estos momentos está "centrado" en la ejecución de los presupuestos de 2026 y en que la financiación pueda salir adelante. "Catalunya no puede perder la oportunidad", ha vuelto a subrayar la portavoz Sílvia Paneque, que no tira la toalla para que el partido de Carles Puigdemont se siente a negociar con vocación de garantizar su apoyo. De sus siete votos depende que prospere o no el principal acuerdo por el que Salvador Illa fue investido de la mano de ERC.

Con los republicanos, ha explicado la portavoz, el vínculo continúa en los mismos términos y sin renunciar a que durante la tramitación parlamentaria se pueda blindar la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Generalitat, algo que ambos partidos han pactado que suceda en 2028. Pero Paneque ha admitido que no hay reuniones concretas sobre este asunto con Junts por más que lo haya emplazado a poner encima de la mesa propuestas de mejora. Desde el ejecutivo catalán entienden que hay margen para introducir elementos que supongan para Catalunya unos cuantos millones más, un as bajo la manga que esperan que el Gobierno tenga reservado para atar el apoyo de los posconvergentes.

Las cuentas de 2027, en segundo plano

No obstante, en el Govern defienden que ya han cumplido con lo que les correspondía, por más que estén volcados ahora en conseguir el 'sí' de Junts. Sea cual sea el desenlace de la financiación, dan por sentado que Illa está en condiciones de llegar sin sobresaltos hasta el final de la legislatura. "En estos momentos, la primera prioridad es la ejecución de los presupuestos aprobados, que nos dan estabilidad hasta 2028", ha asegurado Paneque.

Con los 4.700 millones de euros que podría reportar la financiación, ha defendido, podrían "reforzar más los servicios públicos" y el sistema educativo, algo que ha deslizado a tenor de la huelga de inicio de curso y las reivindicaciones de los sindicatos de docentes. Pero también ha considerado que sin esos recursos de más también están en condiciones de "desplegar" políticas que están en su hoja de ruta. Así que por ahora, y aunque se haya aprobado el techo de gasto, no se van a empezar a negociar los presupuestos de 2027, que aunque el Govern esquive verbalizarlo están en estos momentos en un segundo plano.

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Que haya por delante unas elecciones municipales y unas generales complica que se repita la suma del PSC con ERC y Comuns para unas nuevas cuentas. Más aún si la financiación acaba en saco roto. De ahí que en el Govern hayan dado instrucciones a los consellers para acelerar carpetas clave antes de que termine el año. Los Comuns ya se han apresurado a marcar el terreno. "Antes de empezar a trabajar en el presupuesto de 2027, el Govern tiene mucho trabajo por cumplir en vivienda, educación y salud", ha advertido la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.