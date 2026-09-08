El Govern inicia el diseño de los presupuestos de 2027 con un 5% más de recursos, hasta los 43.191 millones de euros

El Consell Executiu prevé aprobar este martes aumentar su capacidad de gasto un 4,9% en sus próximos presupuestos, los de 2027, hasta los 43.191 millones de euros, según ha avanzado 'TV3' y ha podido confirmar EL PERIÓDICO. Con este paso, el Govern arranca la difícil labor de recabar los apoyos parlamentarios suficientes para aprobar unas nuevas cuentas públicas y trasladar ese incremento de recursos -hoy solo teórico- a los servicios públicos catalanes.

El detalle final de los nuevos presupuestos queda a expensas del éxito o fracaso del nuevo modelo de financiación autonómica, que debe votar el Congreso, que hoy en día no cuenta con los apoyos suficientes y que inyectaría unos 4.900 millones de euros adicionales al año a las arcas catalanas.

El president Salvador Illa quiere repetir la aritmética que le funcionó en los anteriores presupuestos, los de este 2026, e ir de la mano de ERC y de los Comuns para sacar adelante las cuentas. Los socialistas ya han iniciado contactos con dichas fuerzas y, en este sentido, arrancan más temprano los trámites para tratar de aprobar unos presupuestos. No serán fáciles de pactar, en un año clave, como será 2027, con unas elecciones municipales y generales a la vista.

Y que serán tan complicados de pactar como necesarios para que el Govern pueda gestionar los diferentes conflictos que tiene abiertos con colectivos de trabajadores públicos, como, por ejemplo, los docentes. El curso escolar ha iniciado con una nueva huelga, conflicto que ya arrastran desde el año pasado. O para mejorar servicios déficientes a ojos de la ciudadanía, como Rodalies o una AP-7 colapsada, si bien parte de dichas competencias son estatales.

La consellera de Economia, Alícia Romero, ha establecido como prioridades de las nuevas cuentas públicas la "vivienda, la movilidad, las infraestructuras, la sanidad y la educación", según ha enumerado en una entrevista en 'TV3'. Si bien también ha reconocido que las líneas maestras todavía no están definidas y que los departamentos todavía están definiendo sus peticiones de recursos.

Pendientes de las fechas

La ley insta al Ejecutivo a tener listo el anteproyecto de ley de presupuestos antes del 15 de octubre, algo que debería ser norma pero que durante la última década ha sido una anomalía. El último conseller de Economia que pudo presentar en tiempo y forma unas cuentas públicas fue Jaume Giró, en 2022.

El Govern se prepara para renovar sus cuentas públicas. Serían las segundas tras tres años de legislatura, en tanto que Illa comenzó su mandato con las cuentas diseñadas por Pere Aragonès y prorrogadas desde 2023. En las nuevas cuentas, la consellera Romero anticipa unos ingresos de 43.873 millones, un 8,7% más que el año pasado. La conselleria se ha regido por el mismo tope de déficit, del 0,1% del PIB, que el año pasado.

Si el Ejecutivo quiere que sus presupuestos estén en vigor ya desde el 1 de enero deberá remitir el anteproyecto de ley al Parlament como tarde en noviembre. En paralelo, la normativa dicta que elabore una ley de acompañamiento de las medidas integradas dentro de las cuentas públicas y que esta la examinen las patronales y sindicatos más representativos en el seno del Consell de Treball i Economia Social de Catalunya (CTESC), para lo que como mínimo deben disponer de una semana.