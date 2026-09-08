Crisis de Ceuta, última hora en directo: La Audiencia Nacional asume la investigación

Bendodo exige que los migrantes en Ceuta "vuelvan por donde han venido" para que la ciudad regrese a la "normalidad"

El vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, se ha sumado a las palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha pedido que los migrantes que siguen en Ceuta "vuelvan por donde han venido".

"En Ceuta no ha habido una crisis migratoria. Es un atentado a la soberanía de nuestro país, a la frontera de nuestro país. Es una crisis de seguridad, de un Gobierno débil, noqueado, que todavía sigue KO y no sabe cómo responder a esta agresión", ha advertido Bendodo en su visita a Salamaq.

Para el político malagueño, los españoles quieren exigir al Gobierno "que cuanto antes articule las políticas que tenga que articular, la vía diplomática que tenga que articular y ponga una solución para que Ceuta pueda volver a la normalidad cuanto antes".