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Crisis migratoria
Crisis de Ceuta, última hora en directo: La Audiencia Nacional asume la investigación
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Centros seguros
La seguridad en los centros escolares está garantizada ya que "habrá seguridad privada en todos los colegios, incluso los concertados", una medida que, según ha explicado la ministra, se implanta a petición de la comunidad educativa: "Les hemos escuchado y hemos dado soluciones, que se irán ampliando si son necesarias". Tolón ha aseverado que "los colegios de Ceuta son centros seguros" y que esta medida permitirá llegar a la "normalidad". Educación ha tenido reuniones con las asociaciones de madres y padres, con los sindicatos, con el Foro de la Educación por Ceuta, con los equipos directivos y con los docentes para preparar la vuelta a los colegios con seguridad. Desde CSIF, su responsable en la ciudad autónoma, Lola Cuadra, ha asegurado que la prioridad "absoluta" es proteger al alumnado ceutí y garantizar una vuelta al cole "segura". "El curso escolar ha comenzado con el sistema educativo al límite. Los centros carecen de personal suficiente, en precario y sin especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado", ha denunciado.
Tolón abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares
La ministra de Educación, Milagros Tolón, preside este martes la apertura del curso escolar en Ceuta, una ciudad que vive con preocupación y con importantes medidas de seguridad el regreso a las aulas de casi 13.000 alumnos, tras la llegada a finales de julio de decenas de miles de personas desde Marruecos. Un total de 12.870 alumnos tienen previsto regresar a las aulas: 1.998 alumnos de infantil, 5.337 de primaria, 4.501 de secundaria y 1.034 de bachillerato afrontan el regreso a los trece centros públicos (CEIP) de la ciudad, los seis colegios públicos-concertados y los seis institutos. Todos ellos reanudan la actividad lectiva en medio de la crisis que afecta a la ciudad autónoma por la presencia de unos 9.000 migrantes -según los datos ofrecidos a EFE por el Gobierno ceutí- que quedan repartidos por la ciudad.
Balance de la jornada a estas horas. Investigación abierta
La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha decidido quedarse con la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, apuntando a "permisividad" y "gestión favorecedora" desde territorio de Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado este lunes que su departamento no recibió ninguna información sobre la presunta participación de gendarmes marroquíes en la entrada de migrantes en Ceuta de finales de julio y ha insistido de nuevo en que "a día de hoy" no hay ningún elemento que apunte a la intervención de Marruecos. "A día de hoy no existe ningún elemento sustentado en hechos mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de otro estado, ni de agentes o persona concreta como autor intelectual de la crisis de Ceuta", ha dejado claro el ministro en la rueda de prensa posterior de siniestralidad en las carreteras durante este verano. Pese a ello, existen investigaciones para determinar quienes fueron los que coordinaron sobre el terreno la avalancha de migrantes, tanto personas como alguna organización. La Audiencia Nacional liderará la investigación sobre las nuevas formas de agresión sobre la soberanía del país.
Meloni cree que la zona Schengen "solo" será posible "si todos los países miembros hacen su parte"
La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha vuelto a criticar este lunes la política migratoria de los países europeos y ha advertido de que preservar la zona Schengen de libre circulación de personas "solo" será posible "si todos los Estados miembro hacen su parte". "La preservación de la zona Schengen solo será posible si se protegen las fronteras de la Unión Europea", ha afirmado Meloni desde el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano, donde ha recibido al primer ministro belga, Bart de Bever. "Hemos tenido un verano muy turbulento que pone en entredicho la capacidad de Europa para responder a crisis en este ámbito. Estoy firmemente convencida de que la zona Schengen solo se puede proteger si se protegen las fronteras exteriores de la UE y solo si todos los Estados miembro siguen haciendo su parte en la lucha contra los traficantes y la inmigración ilegal masiva", ha planteado.
Las barriadas de la periferia Ceuta se movilizan para que los migrantes salgan de ellas
Las barriadas de la periferia de Ceuta han llevado a cabo esta tarde un acto de protesta ante la presencia de cientos de migrantes que ocupan los núcleos de población de estas zonas y han reivindicado que "Ceuta no se vende". La convocatoria vecinal ha sido secundada por decenas de personas -entre ellas muchos niños- pertenecientes a las barriadas de Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, Loma Margarita, Arcos Quebrados, Los Rosales, Juan Carlos I, Sidi Embarek y Tarajal. "La periferia de Ceuta se moviliza" ha sido el lema de esta nueva movilización que se ha iniciado en la barriada del Príncipe Felipe y se ha dirigido hacia la zona de las naves industriales del Polígono del Tarajal. Los ciudadanos han pedido "seguridad, dignidad y el derecho de todos los vecinos de la periferia a recuperar la normalidad", según ha dicho la portavoz vecinal Lidia Castellón.
La patronal logística se opone al uso del puerto como espacio de acogida de migrantes
La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) se suma a la preocupación por el uso del puerto de Ceuta como espacio de acogida de inmigrantes y reclama que esta infraestructura mantenga su plena actividad logística y comercial. La patronal considera que el puerto es esencial para el abastecimiento, el movimiento de mercancías y el desarrollo económico de la ciudad y respalda la oposición del Gobierno de Ceuta a esta medida.
Vivas traslada a las instituciones europeas la "difícil" situación de Ceuta por la crisis
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), trasladará este martes y miércoles a las instituciones europeas la "difícil situación" de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de unas 80.000 personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio El presidente ceutí desarrollará desde mañana una intensa agenda institucional en Bruselas con reuniones al más alto nivel en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, según ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico. El objetivo principal de estos encuentros será trasladar a los responsables comunitarios la situación que atraviesa Ceuta como frontera sur de Europa y las prioridades que, a juicio del Ejecutivo ceutí, resultan imprescindibles para recuperar cuanto antes la normalidad. La agenda comenzará mañana, a las 11:30 horas, con una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, en la que Vivas estará acompañado por Dolors Montserrat, eurodiputada y secretaria general del Grupo PPE, y Manfred Weber, presidente del Grupo PPE.
Bendodo exige que los migrantes en Ceuta "vuelvan por donde han venido" para que la ciudad regrese a la "normalidad"
El vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, se ha sumado a las palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha pedido que los migrantes que siguen en Ceuta "vuelvan por donde han venido".
"En Ceuta no ha habido una crisis migratoria. Es un atentado a la soberanía de nuestro país, a la frontera de nuestro país. Es una crisis de seguridad, de un Gobierno débil, noqueado, que todavía sigue KO y no sabe cómo responder a esta agresión", ha advertido Bendodo en su visita a Salamaq.
Para el político malagueño, los españoles quieren exigir al Gobierno "que cuanto antes articule las políticas que tenga que articular, la vía diplomática que tenga que articular y ponga una solución para que Ceuta pueda volver a la normalidad cuanto antes".
Albares se entrevista este martes con comisarios europeos para tratar de Ceuta y Melilla
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne este martes en Bruselas con responsables de las instituciones europeas, entre ellos tres comisarios, y con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, para tratar del papel de Ceuta y Melilla en la UE.
Exteriores ha confirmado la presencia de Albares en Bruselas "con el objetivo de avanzar en un mejor encaje de Ceuta y Melilla en los distintos instrumentos e instituciones de la Unión Europea", según una nota de este departamento.
El jefe de la diplomacia se reunirá con autoridades del Comité Europeo de las Regiones, con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič; la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica; y con Kaja Kallas.
Gabriel Santamarina
El nuevo 'Idealista público' del Gobierno sitúa a Ceuta y a Melilla como territorios en disputa y al Sáhara Occidental como marroquí
El nuevo 'Idealista' público, una especie de nuevo portal inmobiliario con viviendas estatales en alquiler presentado este lunes por el Gobierno ha nacido con una particular anomalía cartográfica. El buscador de Casa 47, la empresa estatal de vivienda, representa con líneas discontinuas las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos y muestra el Sáhara Occidental integrado dentro del territorio marroquí, sin dibujar una frontera que separe ambos territorios.
El Ejecutivo estrenó este lunes la plataforma con la que pretende centralizar la oferta del nuevo parque público estatal de vivienda. Una especie de 'Idealista público' en el que los ciudadanos pueden localizar sobre un mapa las viviendas disponibles, consultar sus características y presentar sus solicitudes. El portal arranca con unas 800 viviendas y próximamente sumará otras 1.500, según explicó el presidente Pedro Sánchez.
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