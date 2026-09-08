Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresInforme PISATráfico BarcelonaSecuestro GavàCeutaLluvia CatalunyaBaja laboralLeonor universidadBaja laboralLa SéptimaCambio de hora
instagramlinkedin

Asturias

Barbón confía en que el nuevo modelo de financiación fracase en el Congreso: "Espero de corazón que no salga"

El Presidente regional reivindica el voto en contra de Asturias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y sostiene que apoyar la reforma supondría "traicionar" los compromisos asumidos con la comunidad

Consejo de Gobierno, hoy, en Castropol: la vicepresidenta, Gimena Llamedo; Adrián Barbón; y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Consejo de Gobierno, hoy, en Castropol: la vicepresidenta, Gimena Llamedo; Adrián Barbón; y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. / Armando Alvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

T. Cascudo

Castropol
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Principado, Adrián Barbón, expresó este lunes su deseo de que la propuesta de reforma de la financiación autonómica no consiga superar su tramitación en el Congreso de los Diputados. «Espero de corazón que no salga, lo digo abiertamente, espero que no salga, que no se apruebe», afirmó tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Castropol.

Barbón reivindicó el voto contrario de Asturias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y defendió que el Ejecutivo regional ha cumplido así con los compromisos adquiridos. «Empeñé mi palabra con Asturias y cumplimos», señaló. A su juicio, el modelo planteado «no responde a las peticiones de Asturias» ni a los intereses de la comunidad y resulta «insolidario».

El consejo donde se sientan las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda, aprobó el viernes un modelo que beneficia sobre todo a Cataluña y a las regiones del Mediterráneo, según los expertos. Hacienda sacó adelante su propuesta con el sí de dos regiones —le bastaba con un voto—: Canarias y Cataluña. Madrid ni siquiera acudió. El resto, 12 contra 2, votaron en contra.

El jefe del Ejecutivo asturiano recordó que su posición se apoya en las resoluciones de los congresos de la Federación Socialista Asturiana (FSA), en el acuerdo sobre financiación aprobado el pasado año por la Junta General con 41 votos a favor y cuatro en contra y en la denominada Declaración de Santiago suscrita por varias comunidades.

«Yo defiendo a Asturias. Soy el presidente de Asturias y tengo muy claro que, si fallara mi palabra en esto, sería un traidor a los compromisos», afirmó.

Sobre qué harán los diputados asturianos cuando la reforma llegue al Congreso, Barbón aseguró desconocerlo. «No tengo ni idea», respondió, y recordó que tanto en el PSOE como en el PP los parlamentarios están sujetos a las decisiones de sus grupos y de las direcciones nacionales, aunque «cada uno luego tiene su libertad» y puede asumir las consecuencias derivadas de romper la disciplina de voto.

El presidente advirtió, además, de que todavía queda una tramitación parlamentaria larga y que la primera prueba llegará con las previsibles enmiendas a la totalidad de PP, Junts y Vox, entre otros grupos.

Barbón quiso diferenciar este enfrentamiento con el Gobierno central de su posición sobre otras políticas del Ejecutivo. Así, afirmó que espera que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado y defendió medidas como la revalorización de las pensiones o la política económica y de empleo.

Noticias relacionadas

«Pero el tema de financiación autonómica, yo defiendo a Asturias», insistió. El presidente sostuvo además que, hasta donde recuerda, es «la primera vez en la historia» que Asturias vota en contra de un modelo de financiación autonómica.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Carlos III pide a los profesores de Leonor 'normalidad' en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase
  2. Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo
  3. Aldama solicita vender él mismo sus coches incautados porque considera que la Justicia no los subastará a buen precio
  4. La validez del derecho al voto concedido por la llamada 'ley de nietos', a revisión en el Supremo
  5. Manuel Pimentel, el ministro que dimitió: 'El poder hace que se tenga cierta sensación de impunidad
  6. La Audiencia Nacional respalda la candidatura al Supremo de siete magistrados, entre ellos los de los casos Gürtel y Púnica y un exconsejero de Ayuso
  7. La princesa Leonor ya está en clase: así es su primer día en la universidad pública Carlos III
  8. Begoña Gómez niega que ejerciera 'presión moral' para conseguir su cátedra por su vínculo matrimonial ni beneficio económico

Barbón confía en que el nuevo modelo de financiación fracase en el Congreso: "Espero de corazón que no salga"

Barbón confía en que el nuevo modelo de financiación fracase en el Congreso: "Espero de corazón que no salga"

La guerra interna del PSOE andaluz se reabre con las primarias: habrá en cuatro capitales y siete grandes ciudades

La guerra interna del PSOE andaluz se reabre con las primarias: habrá en cuatro capitales y siete grandes ciudades

El PP evita reprobar los insultos de Mompó y Morant remarca: "He sido víctima de una agresión machista"

El PP evita reprobar los insultos de Mompó y Morant remarca: "He sido víctima de una agresión machista"

El juez Peinado cita a Begoña Gómez para una última vista este martes antes de mandarla a juicio y ella pide que se aplace

El juez Peinado cita a Begoña Gómez para una última vista este martes antes de mandarla a juicio y ella pide que se aplace

DIRECTO | Albares viaja a Bruselas para verse con el comisario de Interior el mismo día que Vivas

DIRECTO | Albares viaja a Bruselas para verse con el comisario de Interior el mismo día que Vivas

Las Fuerzas de Seguridad reclaman a Marruecos que identifique a 21 cabecillas del asalto a Ceuta

Las Fuerzas de Seguridad reclaman a Marruecos que identifique a 21 cabecillas del asalto a Ceuta

Corrupción en la Comunidad Valenciana: "las 8 tramas de corrupción en operaciones urbanísticas" de Alfonso Grau en el caso Azud

Corrupción en la Comunidad Valenciana: "las 8 tramas de corrupción en operaciones urbanísticas" de Alfonso Grau en el caso Azud

Leonor y los dos mundos paralelos de la universidad Carlos III: "Dentro te olvidabas de todo"

Leonor y los dos mundos paralelos de la universidad Carlos III: "Dentro te olvidabas de todo"