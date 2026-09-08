La ANC exhibe unidad tras años de tensiones internas y llama a movilizarse por la Diada: "Hay que rebelarse"

Imagen de unidad inédita de los expresidentes de la ANC a las puertas de la Diada. Después de unos años de tensiones internas, todos los líderes que ha tenido la entidad desde sus inicios se han encontrado en la sede de la organización y, junto a su actual president, Josep Vila, han hecho un llamamiento al independentismo para que salga a la calle el próximo 11 de septiembre. A tres días de la manifestación, Vila ha pedido al conjunto del movimiento que participe "activamente" de las movilizaciones y que haga se que se oiga "la voz y el anhelo" de Catalunya para conseguir "su libertad".

No obstante, Vila también ha pedido que la reivindicación no termine ese día. "Queremos que todo el mundo se sume a las movilizaciones convocadas por la Diada, pero también que a partir del día 12 se comprometa y se active", ha sostenido durante el encuentro, en el que han participado Lluís Llach, Dolors Feliu, Elisenda Paluzie, Jordi Sànchez, Carme Forcadell y Dolors Marín.

Preguntado por la presencia de Aliança Catalana en los actos, el actual líder de la entidad ha querido evitar entrar en polémicas y se ha limitado a decir que la ANC no quiere dar "ningún tipo de protagonismo a los partidos", sin entrar en otro tipo de consideraciones. Tampoco ha querido hablar de la posibilidad de que haya momentos de tensión en el acto del Fossar de les Moreres la vispera de la Diada, ya que coexistirán dos convocatorias de signo contrario. Por un lado, se congregará el partido liderado por Sílvia Orriols y, por el otro, hay un llamamiento de la izquierda independentista en contra de su presencia.

Vila se ha limitado a insistir una y otra vez en los motivos que considera que existen para salir a la calle a manifestarse. "Hay motivos de sobra, incluso más que nunca. Estamos retrocediendo en nuestros estándares de vida debido a la falta de capacidad de decisión, a la falta de autogobierno y a la incapacidad que tenemos para poder gestionar nuestros propios recursos, mientras sufrimos un expolio escandaloso", ha sostenido.

También algunos de los expresidents han querido exponer sus razones. Forcadell, por ejemplo, ha hecho un llamamiento a defender la "lengua", que ha sostenido que pasa por un momento crítico, y Paluzie ha pedido al movimiento preparar las condiciones por si existe otra ventana de oportunidad para seguir con el 'procés', como ocurrió el 2017.

Nueva etapa

Pero más allá de esta petición conjunta, la imagen de todos los expresidentes gana relevancia si se tiene en cuenta que hace tan solo tres años la entidad pasaba por su peor momento. En febrero de 2023 se estuvo al borde de la ruptura cuando hasta 13 secretarios nacionales dimitieron en bloque, a raíz de la propuesta de la cúpula -entonces con Feliu al frente- de impulsar una nueva opción electoral independentista. Un año más tarde, en 2024, se vivió otra situación límite: la división originada entonces bloqueó durante días la designación de Llach, uno de los principales detractores de esta 'lista cívica', como presidente de la entidad. Hoy los dos estaban en la fotografía.

"La ANC abraza la diversidad. A lo largo de estos años las propuestas han sido diferentes, los matices que se han aportado en cada mandato han sido diferentes, pero no nos da ningún miedo abordar el independentismo desde la diversidad", ha subrayado Vila, que ha pedido no mirar "al pasado".

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Enterradas pues las crisis internas anteriores, la cúpula actual abre una nueva etapa con otro reto: conseguir volver a implicar al independentismo. La convocatoria del año pasado registró la cifra más baja de participación desde el inicio del 'procés', una tendencia que esperan empezar a revertir en la edición de este viernes. "Hay que rebelarse contra un deterioro constante de los estándares de nuestro sistema de bienestar", ha zanjado Vila.