Sílvia Orriols se quema los brazos y la cara en un accidente doméstico

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha sufrido un accidente doméstico que le ha provocado diversas quemaduras en la cara y en los dos brazos. La propia dirigente ultra lo ha explicado a través de las redes sociales, donde ha compartido una fotografía en la que aparece con la barbilla, los brazos y los dedos vendados. Con ironía, Orriols ha querido aclarar que su aspecto no responde a ningún disfraz: "No es que vaya disfrazada de momia, es que se me ha incendiado la cocina... He podido apagar el fuego, pero no me he librado de quemarme. Por suerte, todo ha quedado en un susto", ha explicado la alcaldesa, que ha terminado su mensaje con un "¡Ahora, a recuperarse!".