Incendio en su cocina
Sílvia Orriols se quema los brazos y la cara en un accidente doméstico
La alcaldesa de Ripoll publica una foto en Instagram con la barbilla, los brazos y varios dedos vendados tras sufrir un incendio en su cocina
La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha sufrido un accidente doméstico que le ha provocado diversas quemaduras en la cara y en los dos brazos. La propia dirigente ultra lo ha explicado a través de las redes sociales, donde ha compartido una fotografía en la que aparece con la barbilla, los brazos y los dedos vendados. Con ironía, Orriols ha querido aclarar que su aspecto no responde a ningún disfraz: "No es que vaya disfrazada de momia, es que se me ha incendiado la cocina... He podido apagar el fuego, pero no me he librado de quemarme. Por suerte, todo ha quedado en un susto", ha explicado la alcaldesa, que ha terminado su mensaje con un "¡Ahora, a recuperarse!".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Carlos III pide a los profesores de Leonor 'normalidad' en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase
- Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo
- Aldama solicita vender él mismo sus coches incautados porque considera que la Justicia no los subastará a buen precio
- La validez del derecho al voto concedido por la llamada 'ley de nietos', a revisión en el Supremo
- Manuel Pimentel, el ministro que dimitió: 'El poder hace que se tenga cierta sensación de impunidad
- La Audiencia Nacional respalda la candidatura al Supremo de siete magistrados, entre ellos los de los casos Gürtel y Púnica y un exconsejero de Ayuso
- Begoña Gómez niega que ejerciera 'presión moral' para conseguir su cátedra por su vínculo matrimonial ni beneficio económico
- La princesa Leonor ya está en clase: así es su primer día en la universidad pública Carlos III