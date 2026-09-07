Gobierno
Directo | Sánchez abre hoy el curso político en el Congreso ante sus diputados, senadores y europarlamentarios
El presidente del Gobierno ya acudió el pasado jueves al Pleno extraordinario del Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis abierta en Ceuta
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunirá este lunes en el Congreso a sus diputados, senadores y europarlamentarios para abrir el nuevo curso político, que se inicia con la crisis en Ceuta como telón de fondo y que estará marcado por la evolución de la anunciada intención del Gobierno presentar los Presupuestos de 2027.
Sánchez acudió el pasado jueves al Pleno extraordinario del Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis abierta en Ceuta a raíz de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos que viene dándose desde los pasado 30 y 31 de julio.
Una sesión en la que se evidenció que las críticas al Ejecutivo no se limitaron al PP y Vox, sino que se extendieron prácticamente a todo el arco parlamentario. De hecho, hasta el propio socio minoritario del Gobierno, Sumar, reprochó al presidente haber reaccionado "tarde" ante la crisis e incluso consideró que su versión para exonerar a Marruecos no resultaba creíble.
En este contexto, y ante la idea repetida por el Gobierno de presentar los Presupuestos de 2027 antes de que acabe el presente año, Sánchez ha visto conveniente reunir a los suyos en la Cámara Baja la misma semana en la que arranca el periodo ordinario de sesiones, que concluirá antes de Navidad, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas.
Y es que este nuevo curso será el preludio de un año, el 2027, marcado por las elecciones autonómicas y municipales previstas a finales de mayo y la celebración de las generales que aún no tienen fecha. Sánchez viene repitiendo que piensa agotar la legislatura, que acaba en julio, aunque esta semana ya abrió la puerta a un "adelanto técnico".
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