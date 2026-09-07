Illa presentará este otoño un plan para climatizar escuelas y residencias de mayores

A las puertas del inicio del nuevo curso escolar, que empezará marcado por una nueva jornada de huelga de profesores, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido un "paréntesis" en las protestas para poder compatibilizar el "derecho a huelga" con el de los alumnos a ser educados. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el president ha apostado por abrir un debate con toda la comunidad educativa, y que también incluya a las familias y a los alumnos, para poder decidir conjuntamente cómo debe ser el modelo educativo catalán. Además, ha anunciado que en las próximas semanas presentará un "programa completo" para climatizar escuelas y residencias de mayores, aunque no ha garantizado que todos los centros puedan estar acondicionados antes del próximo verano.

Illa ha defendido que el nuevo curso empieza con "más recursos que nunca", que especialmente se notarán en la escuela inclusiva, en una rebaja de la relación de alumnos por aula -lo que se conoce como ratios- y con un aumento de profesores. No obstante, ha reconocido errores del Govern desde que empezó el conflicto con los profesores a principios de año. "Lo podríamos haber hecho mejor, no digo que no", ha admitido, al tiempo que ha querido poner en valor el aumento salarial acordado entre el Govern y los sindicatos. Por ello, ha advertido: "Respeto el derecho a la huelga, los trabajadores tienen derecho a manifestarse, pero también tiene que haber respeto por el derecho a la educación".

El president también ha descartado una "gran remodelación" de su Govern y ha dicho estar "contento" con el trabajo realizado por los miembros del Executiu. Así, ha descartado atender a las peticiones de ceses hechas por algunos de grupos de la oposición, que han puesto el foco en la consellera de Educació, Esther Niubó, pero también contra Sílvia Paneque (Territori) o Núria Parlon (Interior). "El Govern lo que quiere es trabajar, hay que dar tiempo. A veces puede haber cambios puntuales, pero no grandes remodelaciones", ha zanjado, haciendo referencia al caso de la salida de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, el pasado mes de julio.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la portavoz del Govern y consellera de Territori, Silvia Paneque / Enric Fontcuberta / EFE

Sobre el caso de la consellera Paneque, que podría dejar el cargo para ser alcaldable en Girona, Illa ha recordado que tiene actualmente en su cartera de consellera temas tan sensibles para el Govern como la movilidad o la vivienda, y ha pedido no adelantar el debate. "Cuando llegue el momento ya tomaremos las decisiones que debamos", ha sostenido.

"Revisar" políticas de seguridad

Durante la entrevista, Illa también se ha pronunciado sobre el apuñalamiento mortal que tuvo lugar la semana pasada en Manresa, y que acabó con la vida de un vecino de Castellnou de Bages de 45 años, después de haber asistido al Correfoc de la capital. Illa ha asegurado que se tiene que "hacer cumplir la ley sin matices" -"el que la hace, la paga", ha advertido- y se ha mostrado dispuesto a "revisar algunas políticas", si es necesario, con tal de evitar situaciones como esta. Los dos menores detenidos en la capital del Bages, de solo 15 y 16 años, estaban bajo libertad vigilada. No obstante, ha pedido "no tomar decisiones en caliente".

A pesar de este caso, el president ha puesto en valor "los niveles de seguridad" existentes en Catalunya y ha asegurado que el Govern está estudiando si denunciar los tuits sobre este crimen hechos por la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ante la Fiscalía por delito de odio. Antes de conocerse toda la información sobre los autores del apuñalamiento, la diputada y alcaldesa de extrema derecha apuntó que se trataba de menores extranjeros y pidió su expulsión. Posteriormente, se conoció que los dos detenidos eran nacidos en Catalunya, uno con padres de origen catalán y el otro de origen extranjero.

El regreso de Puigdemont

Finalmente, Illa también se ha mostrado confiado en que el expresident Carles Puigdemont será amnistiado y podrá regresar a Catalunya antes de Navidad. Preguntado por si tiene previsto recibirlo en el Palau de la Generalitat, Illa ha asegurado que no ha hablado recientemente con Puigdemont, pero ha dado por hecho que, a su vuelta, le dará "el trato que se merece" como expresident y líder de Junts, principal partido de la oposición. "Me he reunido con todos los expresidents en el Palau de la Generalitat", ha recordado.

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En cambio, con quien ha sido muy contundente durante la entrevista ha sido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de sus duras declaraciones el pasado fin de semana sobre el nuevo modelo de financiación. "A Catalunya no hay mindundis ni hay ninguna fiesta", ha aseverado, al tiempo que le ha advertido de que "no se meta con Catalunya". También ha dado por hecho que Pedro Sánchez terminará la legislatura y ha defendido su liderazgo dentro del partido socialista. "Me parece más débil el liderazgo de Sánchez que el de Feijóo", ha rematado.