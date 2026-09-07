El PP de Ayuso defiende el Gran Premio de Fórmula 1 frente a las críticas de la oposición a menos de una semana de su celebración: "Es un logro colectivo"

A menos de una semana de la celebración en el circuito de Madring del Gran Premio de España de Fórmula 1, el PP regional y la oposición continúan polemizando en torno a su celebración. La cita, planteada desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como estandarte de su estrategia de un Madrid posicionado en la liga de las grandes capitales globales, es defendida desde su partido como gran escaparate internacional para la capital, frente a los grupos de la izquierda regional, que ven en ello un evento "a beneficio de unos pocos".

"Este proyecto de Fórmula 1 que otros países intentaron y no han conseguido, que Madrid lo haya hecho, y lo haya hecho en tiempo récord, con un circuito completamente nuevo y que ha resultado de mucho interés para la comunidad de la Fórmula 1 me parece un logro colectivo de quien lo ha impulsado, de quien lo ha llevado a cabo y espero que también sea un logro deportivo y que tenga esa voluntad de permanencia en el tiempo", ha señalado este lunes el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache.

A su juicio, la prueba que tendrá lugar en Valdebebas entre el 11 y el 13 de septiembre demuestra la "capacidad" de la región para la organización de grandes eventos, y confía en que salga bien y se convierta en "ese escaparate mundial que todos queremos que sea para Madrid", un acontecimiento, ha dicho, que ven "millones de personas en todo el mundo". "Espero que todo el mundo que asista se lo pase muy bien y todo el mundo que lo pueda ver por televisión pueda ver reconocida a su ciudad y a su región relacionada con este deporte que a muchos nos apasiona", ha zanjado.

La visión es muy distinta desde las formaciones de la izquierda regional. La portavoz del PSOE en la cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha reclamado más transparencia sobre el retorno de la competición a la capital tras 45 años. "Fuimos muy claro desde el principio, nada en contra de la Fórmula 1, pero todo en contra de que esta de que este baño de masas que pretende darse la señora Ayuso lo paguen los madrileños una vez más sin ningún tipo de explicación y sin ningún tipo de informe público que acredite que todo esto no sale de las arcas públicas de la Comunidad de Madrid", ha señalado.

Tras desear que la prueba se celebre "sin ninguna incidencia", Espinar ha insistido en que su grupo ha reclamado conocer los expedientes de tramitación para saber cómo se garantizará que no moleste a los vecinos o que no tendrá coste para las arcas públicas. "Para sorpresa de nadie, este Gobierno ha vuelto a no contestar a ninguna de las peticiones de información", ha indicado antes de aludir a lo ocurrido entre 2008 y 2012 con la Fórmula 1 en Valencia. "Si nos vamos a los antecedentes del Partido Popular gestionando este tipo de grandes premios, lo que conocemos son desfalcos de las cuentas públicas", ha subrayado. El gobierno socialista de Ximo Puig en Valencia llegó a cifrar el coste de la celebración de esta prueba durante cinco años con la administración anterior de Francisco Camps en más de 300 millones de euros.

También desde Más Madrid se mantiene una postura crítica con el Gran Premio de España. "Todo para el Madrid de los áticos y nada para el Madrid de los barrios", ha resumido su portavoz en la Asamblea madrileña, Manuela Begerot, quien ha aludido al elevado precio de las entradas para justificar que no se trata de un evento "pensado en el beneficio de los madrileños sino en beneficio de un pequeño número de empresarios que van a hacer caja".

Su partido ha presentado hoy, de hecho, una campaña bajo el lema "Madrid no es su palco VIP" contra el modelo de ciudad y de región que, entienden, se promueve desde el PP con eventos como el de la Fórmula 1. Desde Más Madrid se asegura que la celebración del Gran Premio de España ya ha costado unos 470 millones de euros "de dinero público", 200 millones para construir el circuito y otros 270 millones por el canon para la celebración de la prueba durante 10 años, afirman.

Noticias relacionadas

En Vox, entretanto, se celebra que Madrid pueda acoger grandes eventos internacionales, pero se lamenta que el Gobierno regional parezca más preocupado en "funcionar como una promotora de esos eventos puntuales de cara al mundo" que en la gestión de los problemas diarios de los madrileños. "Traer la Fórmula 1 no tapa las listas de espera sanitarias, que han aumentado un 70%", ha terciado hoy su portavoz en el parlamento madrileño, Isabel Pérez Moñino.

Fuente: El Periódico de España