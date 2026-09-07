Junts acusa al Govern de "no garantizar la seguridad" en Catalunya tras el crimen en Manresa

Junts considera que el Govern de Salvador Illa no es capaz de "garantizar la seguridad" en Catalunya. Así lo ha afirmado el portavoz del grupo parlamentario posconvergente, Salvador Vergés, tras el apuñalamiento mortal que tuvo lugar la semana pasada en Manresa, y que acabó con la vida de un vecino de Castellnou de Bages de 45 años, después de haber asistido al Correfoc de la capital.

Vergés se ha pronunciado de forma contundente durante la comparecencia celebrada este lunes en Guardiola de Berguedà, donde la formación se ha citado para el inicio del curso político, y ha prometido ser "100% exigentes" para acabar con la "impunidad". Acompañado de Mònica Sales, ha recordado que Junts impulsó -y logró aprobar- en el Congreso una nueva ley contra la multireincidencia, y ha señalado como responsables de este caso al ayuntamiento de la capital del Bages y al Govern de la Generalitat.

"Ha fallado el ayuntamiento, pero también varios departamentos", ha afirmado, llegando a apuntar al departament de Interior, responsable de los Mossos d'Esquadra, pero también a Drets Socials y a Educació. Cabe recordar que los dos menores detenidos tienen solo 15 y 16 años y estaban bajo libertad vigilada.

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Sales, por su parte, ha querido reclamar "máxima transparencia" y "celeridad" para esclarecer los hechos, y ha pedido a los partidos de extrema derecha no aprovechar el caso para generar "una ola de miedo". "Se trata de una cuestión complicada. [...] No podemos olvidar que hay un muerto", ha sostenido.