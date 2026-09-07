CASO ZAPATERO
El juez considera una contradicción que Zapatero ponga pegas a investigar sus cuentas tras dar una "autorización universal" para examinarlas
"La unidad policial no sustituye al juez ni limita el derecho de defensa; actúa bajo supervisión judicial y dentro del marco delimitado por la resolución impugnada", recuerda José Luis Calama al abogado del expresidente del Gobierno
El juez que investiga el caso Zapatero en la Audiencia Nacional José Luis Calama considera una "contradicción" que el expresidente del Gobierno ponga pegas a que la UDEF investigue sus cuentas cuando en la declaración que prestó en la Audiencia Nacional "expresaba con apreciable contundencia dar autorización universal para examinar sus cuentas”, según especifica un auto de 7 de septiembre, en el que el magistrado desestima el recurso que interpuso el letrado del exlíder socialista.
"La alegación de que la unidad policial decidirá unilateralmente qué es relevante y qué no tampoco puede prosperar. La pieza reservada no atribuye a la unidad policial una potestad decisoria, sino una función de auxilio técnico, consistente en analizar la documentación y elaborar informes", responde el juez, que recuerda al expresidente del Gobierno que la decisión sobre qué información se incorpora al procedimiento "corresponde siempre al órgano judicial, que conserva la dirección de la investigación y el control sobre la pertinencia y relevancia de los datos. La unidad policial no sustituye al juez ni limita el derecho de defensa; actúa bajo supervisión judicial y dentro del marco delimitado por la resolución impugnada.
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