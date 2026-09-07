ERC y Comuns critican que Illa no haya resuelto durante el verano la crisis educativa para evitar la huelga de inicio de curso

ERC y Comuns están convencidos de que la huelga convocada por los sindicatos para el primer día de vuelta a las aulas podría haberse evitado si el Govern se hubiera puesto manos a la obra durante el verano para abrir un diálogo con los docentes y pasar del debate a la acción. "Los debates están muy bien, pero un Govern debe tomar decisiones; las que pueda tomar hoy se podrían haber tomado hace dos meses para evitar empezar el curso con una huelga", ha espetado la secretaria general de Esquerra, Elisenda Alamany, tras la reunión de la ejecutiva del partido este lunes.

La también candidata a la alcaldía de Barcelona ha reconocido que le "sorprende" que alguien dentro del Executiu considerara una "buena idea" dejar pasar el verano sin poner coto al malestar docente y llegar al primer día de clase con una huelga convocada. "Un Govern no puede irse de vacaciones y dejar en el aire una crisis educativa", le ha recriminado a Illa, subiendo el tono contra el Govern al que da apoyo, pero sin llegar a pedir la dimisión de la titular del Departament, Esther Niubó, como sí exigen Junts y PP.

La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, en rueda de prensa. / ACN

La número dos de ERC ha explicado que, a su parecer, hay dos cuestiones encima de la mesa. Por un lado, el "conflicto laboral", que considera que tiene solución "a corto plazo" y ante el que cree que deben tomarse decisiones "cuanto antes mejor". Por otro, el "reto educativo", para el que entiende que es necesario abrir un debate amplio, como el propio president había planteado horas antes en una entrevista a la comunidad educativa.

En cualquier caso, el escenario actual supone para ambos socios de investidura un "fracaso" de la gestión de Salvador Illa que se suma a otras carpetas abiertas en materia educativa, como el fiasco de PISA -los resultados de Catalunya se invalidaron por un "error" interno-, que ha supuesto, de momento, el cese de la número dos de la Conselleria d'Educació i FP. Un episodio que ha elevado aún más la tensión en una comunidad educativa que reclama no solo mejoras salariales -que el Executiu ya ha cerrado-, sino también más recursos para la educación inclusiva y mejores ratios en las aulas, entre otras demandas.

"Dijeron que eran campeones de la gestión y no hacen nada más que acumular problemas de gestión que afectan en el día a día a las familias catalanas [...] Pedimos que el Govern deje de ir a remolque; deja los problemas sobre la mesa, se enquistan y se pudren", ha apuntado Alamany, tras afear a Illa que haya pedido ahora un "paréntesis" a los profesores en sus movilizaciones. "Pide tregua a aquellos con quienes debería haber dialogado durante el verano", ha añadido.

"Hechos concretos"

La respuesta del president Illa a la huelga de docentes tampoco ha satisfecho a los Comuns, que han reclamado "hechos concretos". El portavoz del partido, Gerardo Pisarello, ha responsabilizado al Govern del nuevo parón coincidiendo con el inicio de curso, al asegurar que "es producto de un fracaso del Govern" y de no haber actuado "a tiempo". Por este motivo, ha pedido diálogo y medidas concretas y ha reprochado al president que reclame treguas.

El diputado en el Congreso y portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarelo. / Gerard Artigas

Aunque el dirigente de los Comuns asegura haber percibido en el presidente "cierto tono de autocrítica", también considera que no es suficiente y ha exigido actuaciones inmediatas. En este sentido, ha apostado también por "un nuevo pacto de país en materia educativa" que incluya una mayor reducción de las ratios -de alumnos por clase-, además de la universalización de la educación de 0 a 3 años y la climatización de las aulas, que el president, este lunes, ha vuelto a situar como una de sus prioridades prometiendo presentar un "plan" para solucionarlo este otoño.

Presión a Junts por la financiación

Más allá de la crisis educativa que centra buena parte de la atención en Catalunya, los republicanos también han aprovechado para volver a presionar a Junts con el objetivo de que replantee su posición -contraria- sobre el nuevo modelo de financiación que ERC pactó con los socialistas y que permitiría a Catalunya sumar más de 4.700 millones de euros a sus arcas. Parte de esta cantidad podría destinarse a mejorar la educación, pero también a afrontar otros problemas crónicos que arrastra la comunidad autónoma y que, según Alamany, afectan directamente a los "intereses de los catalanes". "Es incomprensible que un partido como Junts se ponga en contra de esto", ha espetado.

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La dirigente republicana considera que los posconvergentes rechazan el modelo porque ha sido negociado por ERC, una actitud que también atribuye a los barones del PP y del PSOE. Por ello, ha tachado de "surrealista" que Junts se sitúe en la misma posición que ellos. "No va de que ERC se ponga medallas. Si quieren medallas, se las damos todas. Junts debe decidirse", ha continuado, consciente de que los de Carles Puigdemont presentarán una enmienda a la totalidad y de que sus votos, sumados a los de PP y Vox, serían suficientes para impedir la tramitación de la reforma, que arrancará una vez el Consejo de Ministros apruebe el nuevo modelo.