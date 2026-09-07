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Crisis migratoria
Crisis de Ceuta, última hora en directo: Vivas interviene en Madrid para hablar de la crisis migratoria en Ceuta
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Vivas interviene en Madrid para hablar de la crisis migratoria en Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, interviene este lunes en Madrid en el Nueva Economía Fórum, donde será presentado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y arropado por seis presidentes de comunidades gobernadas por el PP, para hablar de la crisis migratoria en la ciudad, donde se manifiestan vecinos de las barriadas periféricas. El presidente ceutí acercará al auditorio la realidad por la que está pasando Ceuta tras la llegada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio.
ACN
Desalojan el asentamiento de migrantes de las naves de El Tarajal de Ceuta
La Policía Nacional ha desalojado el asentamiento de migrantes que vivían fuera de las naves de El Tarajal de Ceuta. El objetivo es trasladarlos a las nuevas plazas que el gobierno español está habilitando para gestionar sus expedientes. En este polígono vivían jóvenes y familias con niños que se han encontrado por sorpresa con la actuación policial. El operativo ha coincidido con una nueva manifestación de los ceutíes en defensa de los derechos de los niños.
Los vecinos han reclamado medidas «reales y efectivas que garanticen la seguridad, la convivencia y la educación sin riesgos». Además, han pedido a las instituciones europeas, españolas y ceutíes «responsabilidad, coordinación, eficacia y urgencia para recuperar lo antes posible la normalidad de los menores».
Fúnez (PP) carga contra el Gobierno por "empeñarse en imponer un campamento en Ceuta" porque genera "incertidumbre"
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha cargado contra el Gobierno por "empeñarse en imponer un campamento" en el puerto de Ceuta, un hecho con el que genera "incertidumbre" y pretende aparca un problema "que afecta y que preocupa a todos".
Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta
Un total de 21 migrantes, todos ellos marroquíes, han sido detenidos en las últimas horas en Ceuta por su presunta participación en un nuevo apedreamiento a una patrulla militar, así como a guardias civiles, sin que se produjeran heridos.
El incidente se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de migrantes que siguen durmiendo en esta zona de la costa.
Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones.
La Guardia Civil intervino y también fue apedreada, incidentes que finalizaron con el arresto de 21 personas.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado este domingo los incidentes y ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo "porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente".
La ATME ha exigido "de manera inmediata" el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como "profesión de riesgo ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas".
"No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes", ha añadido la organización de militares.
Ceuta vive este martes su vuelta al cole con incertidumbre, medidas de seguridad y la visita de Tolón
El próximo martes 8 de septiembre está prevista la vuelta a las aulas de los estudiantes ceutíes en un inicio del curso escolar marcado por la incertidumbre y el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases el 8 de septiembre. De hecho, asociaciones de padres y estudiantiles ya han augurado absentismo de cara a los primeros días en las aulas.
El PP planteará un conflicto de atribuciones por las ausencias de los ministros en el Senado
El PP planteará en el próximo pleno del Senado un conflicto de atribuciones por las ausencias del Gobierno en la Cámara Alta para explicar la crisis migratoria de Ceuta.
Más 1.600 menores filiados en Ceuta, entre el traslado a la Península y la reagrupación familiar
Más de 1.600 menores migrantes han sido filiados en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros de julio y 500 plazas de acogida para niñas vulnerables están listas en la Península, a la espera de la firma de la comunidad autónoma de Ceuta, gobernada por Juan Jesús Vivas (PP).
El curso judicial arranca con la investigación de Ceuta como nuevo frente a sumar a las causas que afectan al Gobierno
La justicia comienza de manera oficial este jueves un nuevo curso que va a arrancar ya inmerso en los primeros pasos de la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y con la reactivación de los casos 'Koldo', 'Leire Díez' y 'Plus Ultra'. Como es habitual, el acto solemne de apertura se celebrará en el Tribunal Supremo, con la presidencia del Rey Felipe VI y las intervenciones de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.
Torres dice que las carpas en el puerto de Ceuta son "temporales": "Cuanto antes los filiemos antes serán devueltos"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que las carpas que se están instalando en el puerto de Ceuta para la atención de los migrantes son "temporales" y se desmontarán cuando los migrantes "sean devueltos". "Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y por tanto no es para que se queden en Ceuta. Se están poniendo para que sean devueltos porque cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos. Por tanto, si lo que se quiere es sacarlos de las playas y que puedan ser devueltos, tenemos que traer esas ubicaciones", ha defendido el ministro en unas declaraciones realizadas en el canal 24 Horas de TVE, recogidas por Europa Press.
El exministro Trillo pide declarar el estado de excepción en Ceuta
El exministro de Defensa Federico Trillo ha defendido declarar el estado de excepción en Ceuta porque eso facilitaría que se puedan expulsar a "todos los invasores ilegales, sean o no menores", y llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sea Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque "alguien tiene que responder por las 150 muertes" que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio. En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que tiene "síndrome de Estocolmo", ya que está "en manos de sus secuestradores" y "contando la versión de los que le tienen atrapado, no se sabe por qué".
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- Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo
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- El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
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